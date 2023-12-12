Ловись рыбка: ход продавца

Морепродукты по-прежнему занимают незаслуженно малое место в рационе красноярцев. Почему это происходит?

Есть в этом и «заслуга» продавцов, которые зачастую недорабатывают в плане популяризации этого источника белка и других ценных элементов, уверена Светлана Буриченко, основатель сети рыбных магазинов «Рыба Пила».

Сегодня уже ни для кого не секрет, что рыба и морепродукты являются уникальным природным источником множества ценных питательных элементов — к примеру кислоты Омега-3, которая улучшает протекание большинства жизненно важных процессов в организме. Между тем потребление морепродуктов по-прежнему крайне мало. Так, только по Красноярскому краю потребление даров моря в 2023 (в пересчете на год) составило всего 22,6 киллограмма на человека (для сравнения: мяса сейчас съедается порядка 52 кг на человека в год), тогда как по международным нормам не должно быть меньше 26 кг. При этом ежедневно их едят лишь 5% жителей региона. Причин этому несколько, но главная — степень развития культуры потребления рыбы и морепродуктов.

Такая картина складывается из-за того, что большая часть сегодняшнего экономически активного населения края (попросту говоря, людей, у которых есть деньги, чтобы покупать) — выходцы из советского времени. Рыба тогда была скорее гастрономической редкостью, чем привычным продуктом питания (исключение составляли разве что приморские районы типа Дальнего Востока, Архангельска и Мурманска, где рыбный промысел был едва ли не главной частью экономического уклада). А морепродукты и вовсе являлись частью праздничного стола (морская капуста не в счет). Да и внешний вид той рыбы оставлял желать лучшего: кривая, часто перемороженная.

Сейчас, к счастью, ситуация меняется. Помните цифру 22,6 кг? Так вот, в 2000 она не превышала 9 кг. Т. е. сегодня спрос на рыбу вырос более чем в 2,5 раза. И это не предел, что подтверждается поведением производителей. Только за прошлый год четыре крупных камчатских рыбных завода провели полную модернизацию. А ведь ни одно предприятие не будет вкладываться в перевооружение, цена которому — миллионы и миллионы руб­лей, если оно не видит перспектив сбыта продукции, а значит — запроса от покупателей. Да и то, что появляется на прилавках, сильно отличается от того приснопамятного советского минтая, и речь не только об ассортименте, но и о качестве.

Конечно, рыбу и морепродукты наши люди чаще готовят дома. Благо в помощь пришел Интернет. Огромное многообразие рецептов приготовления того или иного блюда дома с минимальным количеством ингредиентов и, главное, быстро. Такая простая пошаговая инструкция. Мы, к примеру, пару лет назад начали выпускать в соцсетях программу «Готовим с Пилой», где вместе с шеф-поварами ведущих красноярских ресторанов показываем простые и вкусные блюда. Да и в общении с покупателями охотно делимся нашими рецептами и тонкостями в обращении с теми или иными продуктами, тем, как дома, не будучи шеф-поваром, легко и просто, максимум за 10…20 минут приготовить настоящий гастрономический восторг.

Также активно меняется осведомленность людей о сезонах вылова рыбы и критериях, на что обращать внимание, как выбрать максимально свежий качественный продукт. Хотя до сих пор встречаются и непорядочные предприниматели. Особенно ярко это видно на примере икры. Например, в этом году, гуляя по центру Красноярска, я увидела баннер: «Свежая икра! Вылов — 2023!». Все бы ничего, но было это в мае, а официальный старт путины — в первых числах июня. Соответственно, на прилавки икра может попасть только примерно через неделю в самом лучшем случае. Мы, к примеру, в этом году получили ее 10 июня и были первыми в городе, так же, как и в прошлом.

В целом можно отметить: изменение культуры потребления рыбы и морепродуктов привело к тому, что этот сегмент рынка начал меняться по всем направлениям. Покупатель начал лучше разбираться в продукте и, как следствие, стал требовательнее. Продавец (если он хороший продавец), стремясь не просто продать товар, а выстроить долгосрочные отношения, задает новые стандарты обслуживания и взаимодействия с производителями, которые также полностью погружены в процесс и очень оперативно реагируют на запросы конечных покупателей. В общем, уверена, что если так пойдет и дальше, то очень скоро рыба и морепродукты станут неотъемлемой частью стола каждого красноярца, что, несомненно, скажется на качестве их жизни.

Адреса сети рыбных магазинов:

Ленина, 21

Годенко, 6

Экомаркет Red Sail:

Алексеева, 54А

Магазины «Гусь»:

Навигационная, 5

78 Добровольческой Бригады, 14Б