Бульвар как центр притяжения

Комфортное, современное жилье, где застройщик продумал все детали и предложил интересные и стильные решения, может быть доступным. Таким проектом в Красноярске стали прогресс-кварталы «Перемены».

Жилой комплекс располагается на правобережье, на активно развивающейся территории. Это новый для Красноярска формат в линейке «комфорт-лайт» и пример прогрессивного взгляда на девелопмент.

Перспективы правого берега

Прогресс-кварталы «Перемены» полностью развенчивают все прежние убеждения о том, что удаленные от центральной части города территории не могут быть перспективными. Облик правобережья, которое традиционно считают суровым и индустриальным, меняется. Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» учел потребность жителей не только в функциональных квартирах, но и в комфортных, уютных и красивых локациях вблизи жилых кварталов.

Выходя за пределы своей квартиры, люди хотят видеть благоустроенные дворы, ухоженные улицы, интересно оформленные детские площадки. Вечером красноярцам нравится гулять по ярко освещенным проспектам и бульварам, а в теплое время чрезвычайно популярны открытые террасы кафе и ресторанов. «Перемены» — именно то место, где комфорт, созданный в квартирах и во дворах, присутствует и в уличном пространстве.

Место встречи — бульвар «Перемен»

В этом году Специализированный застройщик «Конструктив Девелопмент» стал генеральным партнером премии «Человек года `2023», а также учредителем номинации «Общественные пространства».

— Мы выбрали эту номинацию не случайно: в прогресс-кварталах «Перемены» будет создано собственное общественное пространство, — рассказывает Алексей Петров, генеральный директор Специализированного застройщика «Конструктив Девелопмент».

Центром притяжения жителей прогресс-кварталов станет пешеходный бульвар «Перемен». Это будет открытое общественное пространство, доступное для всех. Оно точно составит конкуренцию уже существующим локациям в других районах города. На бульваре можно будет прогуляться возле фонтана, выпить кофе в местном кафе, сфотографироваться рядом с арт-объектом — большим светящимся зонтом. Для детей на бульваре построят многоуровневый игровой комплекс. А для любителей спорта — огороженную площадку с безопасным покрытием и трибунами. Зимой на бульваре «Перемен» будут заливать каток, и вечер на льду может стать доброй семейной традицией.

Новое пространство будет местом проведения различных мероприятий, в которых смогут принимать участие не только жители, но и гости микрорайона. Такой акцент на событийность позволит сделать жизнь в кварталах насыщенной и интересной: это могут быть спортивные соревнования, уличные концерты, мастер-классы, творческие занятия, всевозможные активности для детей.

По авторскому проекту

Прогресс-кварталы «Перемены» возводятся по авторскому проекту. К работе над ним застройщик привлек специалистов известного проектного бюро из Екатеринбурга, в портфолио которого входит большое количество жилых комплексов в европейской части страны.

Прогресс-кварталы состоят из монолитно-кирпичных домов переменной этажности с закрытыми дворами и общественными пространствами. На первых этажах расположатся коммерческие помещения, которые подходят под магазины, офисы, кафе, салоны красоты и другие объекты инфраструктуры.

Важно, что подход к благоустройству у застройщика комплексный. Он включает разные аспекты: функциональность, эстетичность, экологичность среды. У прогресс-кварталов есть своя концепция, а значит, будет и собственная атмосфера, соседское сообщество.

— Благоустройство прогресс-кварталов включает приватные дворы, удобные придомовые территории и общественные пространства. Все решения отвечают современным требованиям: безбарьерная среда, ландшафтное озеленение, многоуровневое освещение и архитектурная подсветка зданий, — говорит Алексей Петров.

Дворы в прогресс-кварталах приватные. Они закрыты не только для посторонних, но и для движения автомобилей. Особое, продуманное зонирование территории позволит разместить во дворах места для разных активностей и отдыха: песочницы под навесами, игровые комп­лексы на искусственных холмах, спортивные площадки и зоны тихого отдыха. Качественное наполнение дворов будет дополнено ландшафтным озеленением и многоуровневым освещением.

Для автомобилей за периметром квартала застройщик возводит надземный семиуровневый паркинг. Места в нем можно приобрести одновременно с покупкой квартиры.

Теплые лоджии и открытые террасы

Что касается квартир, в «Переменах» застройщик предлагает более пятидесяти функциональных планировочных решений. Потребности у клиентов разные, и для всех есть возможность выбора. Евро- и классические планировки, несколько санузлов, выделенная гардеробная — и все это в разных конфигурациях и на разных площадях квартир.

Также можно выбрать вариант отделки. Это чистовая, с готовым ремонтом, или предчистовая, если собственник планирует обустраивать жилье своими силами. Во втором случае строители выполнят всю черновую работу и подготовят помещение для ремонта по дизайн-проекту владельца квартиры.

По многочисленным пожеланиям клиентов застройщик предусмотрел и такое решение, как теплые лоджии. Собственники смогут обустроить их под кабинеты, уголки для отдыха и даже мини-спортзалы. Еще одна фишка домов — открытые террасы для квартир на первых этажах. Кроме того, в прогресс-кварталах увеличена площадь окон, что позволяет максимально наполнить помещения естественным светом и экономить на электричестве.

— В «Переменах» нам удалось совместить качество, комфорт и доступные цены на жилье. Мы подтверждаем, что это реально. Для того чтобы воплотить задуманное, внедряем множество современных градостроительных решений. Часть из них уже можно увидеть на примере «Апрелевки», теперь мы готовы удивить новым флагманским проектом — прогресс-кварталами «Перемены», — отмечает Алексей Петров.

У клиентов есть возможность наблюдать за ходом строительных работ, не приезжая на объект. На сайте компании публикуются фото- и видеоотчеты. Первый дом с паркингом и общественным пространством застройщик планирует сдать в 4К 2025, второй — во 2К 2026. Компания стремится к досрочной сдаче своих объектов, что подтверждает уже завершенный проект — ЖК «Апрелевка».

«Перемены» — место, которое станет примером нового и современного жилого комплекса на правобережье.

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