30 лет шедевров ювелирного искусства. Традиции и инновации
В настоящее время коллекции украшений Виктора Моисейкина с применением русской закрепки — это образ современного русского ювелирного искусства, который узнают во всем мире.
В сентябре 2023 Виктор Моисейкин представил на Московском финансовом форуме доклад об инновациях в ювелирном деле, коллекцию украшений «Цветной бал» с изумрудами и бриллиантами и интерьерный сувенир «Птица счастья». Экспонат представляет собой предмет художественного и культурного наследия России и хранится в частной коллекции. По словам Виктора Моисейкина, компания не только не решает задачу импортозамещения, а создает новые продукты — предметы ювелирного и камнерезного искусства, которые открывают новые мировые рынки.
Несколько недель назад эксперты аукциона Sotheby`s выбрали две ювелирные коллекции Moiseikin для аукциона и для размещения на онлайн-площадке.
На протяжении столетий Россия выступала новатором в области ювелирного искусства, и сегодня, в наши дни, благодаря технологии, разработанной Виктором Моисейкиным, российское ювелирное искусство знают во всем цивилизованном мире.
Виктор Моисейкин не только продолжил традиции русских мастеров, создававших уникальные коллекции украшений, а вошел в историю мирового ювелирного искусства как русский ювелир, создав нечто уникальное. Россия оказалась лидером отрасли ювелирного искусства, создав технологию Waltzing brilliance, которая за рубежом получила название «Русская закрепка».
Технология, разработанная русским ювелиром, без преувеличения стала революционной в ювелирном дизайне и оказалась в одном ряду с выдающимися достижениями изобретателей XXI века. Эта технология — своеобразный квантовый скачок от традиций русского ювелирного искусства прошлых веков в наше время, когда при помощи аддитивных технологий, выращивания полимеров и 3D-моделирования был разработан принцип свободного вращения драгоценного камня, максимально открытого к потокам света. Переворот в ювелирной индустрии начался, когда впервые в истории MOISEIKIN переосмыслил инженерную схему жесткого крепления драгоценного камня и пришел к конструкции, которая максимально открывала все его грани.
В чем преимущества Waltzing brilliance, получившей во всем мире название «Русская закрепка»? Благодаря невидимым креплениям камни открыты для проникновения света, они вращаются, вибрируют при движении. Драгоценности сверкают и играют даже при минимальном освещении. Согласно законам света и отражения, взаимное сияние камней многократно усиливается. Особенности конструкции закрепки позволяют воплощать любой дизайн, сохраняя при этом воздушность и невесомость формы.
Инновации сегодняшних мировых тенденций ювелирного искусства каждый день создают импульс для создания новых предметов камнерезного и ювелирного искусства MOISEIKIN. Каждый камень, как артист прекрасного балета, имеет свой танец отражения света, свой характер, и создает настроение в композиции ювелирного украшения. Важен каждый мастер, каждый человек, каждый драгоценный камень. Все вместе это и создает музыку ювелирного и камнерезного искусства MOISEIKIN.
В 2023 компания отмечает 30-летие. За годы работы у Виктора Моисейкина сформировалась собственная формула творчества, которую он называет «4М». Первая «М» — это Мысль, вдохновляющая идея, вторая «М» — Материал, с помощью которого идея реализуется, третья — Мастерство, и четвертая — это MOISEIKIN.
MOISEIKIN