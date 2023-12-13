30 лет шедевров ювелирного искусства. Традиции и инновации

В настоящее время коллекции украшений Виктора Моисейкина с применением русской закрепки — это образ современного русского ювелирного искусства, который узнают во всем мире.

В сентябре 2023 Виктор Моисейкин представил на Московском финансовом форуме доклад об инновациях в ювелирном деле, коллекцию украшений «Цветной бал» с изумрудами и бриллиантами и интерьерный сувенир «Птица счастья». Экспонат представляет собой предмет художественного и культурного наследия России и хранится в частной коллекции. По словам Виктора Моисейкина, компания не только не решает задачу импортозамещения, а создает новые продукты — предметы ювелирного и камнерезного искусства, которые открывают новые мировые рынки.

Несколько недель назад эксперты аукциона Sotheby`s выбрали две ювелирные коллекции Moiseikin для аукциона и для размещения на онлайн-площадке.

На протяжении столетий Россия выступала новатором в области ювелирного искусства, и сегодня, в наши дни, благодаря технологии, разработанной Виктором Моисейкиным, российское ювелирное искусство знают во всем цивилизованном мире.

Виктор Моисейкин не только продолжил традиции русских мастеров, создававших уникальные коллекции украшений, а вошел в историю мирового ювелирного искусства как русский ювелир, создав нечто уникальное. Россия оказалась лидером отрасли ювелирного искусства, создав технологию Waltzing ­brilliance, которая за рубежом получила название «Русская закрепка».

Технология, разработанная русским ювелиром, без преувеличения стала революционной в ювелирном дизайне и оказалась в одном ряду с выдающимися достижениями изобретателей XXI века. Эта технология — своеобразный квантовый скачок от традиций русского ювелирного искусства прошлых веков в наше время, когда при помощи аддитивных технологий, выращивания полимеров и 3D-моделирования был разработан принцип свободного вращения драгоценного камня, максимально открытого к потокам света. Переворот в ювелирной индустрии начался, когда впервые в истории MOISEIKIN переосмыслил инженерную схему жесткого крепления драгоценного камня и пришел к конструкции, которая максимально открывала все его грани.

В чем преимущества Waltzing brilliance, получившей во всем мире название «Русская закрепка»? Благодаря невидимым креплениям камни открыты для проникновения света, они вращаются, вибрируют при движении. Драгоценности сверкают и играют даже при минимальном освещении. Согласно законам света и отражения, взаимное сияние камней многократно усиливается. Особенности конструкции закрепки позволяют воплощать любой дизайн, сохраняя при этом воздушность и невесомость формы.

Инновации сегодняшних мировых тенденций ювелирного искусства каждый день создают импульс для создания новых предметов камнерезного и ювелирного искусства MOISEIKIN. Каждый камень, как артист прекрасного балета, имеет свой танец отражения света, свой характер, и создает настроение в композиции ювелирного украшения. Важен каждый мастер, каждый человек, каждый драгоценный камень. Все вместе это и создает музыку ювелирного и камнерезного искусства MOISEIKIN.

В 2023 компания отмечает 30-летие. За годы работы у Виктора Моисейкина сформировалась собственная формула творчества, которую он называет «4М». Первая «М» — это Мысль, вдохновляющая идея, вторая «М» — Материал, с помощью которого идея реализуется, третья — Мастерство, и четвертая — это MOISEIKIN.

MOISEIKIN

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