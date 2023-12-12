Хранение сервера в офисе: какие риски необходимо учитывать

В современном бизнесе, где информация стала одним из самых ценных ресурсов, важность надежного и безопасного хранения данных становится все более очевидной.

Именно поэтому хранение сервера, который, по сути, собирает все данные компании, — это важный аспект эффективной работы коммерческой IT-инфраструктуры.

Сервер обеспечивает хранение, обработку и передачу данных компании и работу различных бизнес-сервисов. При помощи сервера можно создавать виртуальные рабочие места, что обеспечивает сохранность данных компании и экономит бюджет на закупках компьютерной техники.

Однако такое размещение не лишено рисков. Например, пожар или затопление офиса могут непоправимо повредить серверное оборудование и привести к потере информации. А физическое наличие носителей в офисе дает возможность украсть, испортить или изъять их по самым разным причинам: от претензий уполномоченных органов из-за использования нелицензионного ПО до рейдерского захвата.

Износ оборудования также создает дополнительные риски. Это нормальное явление, особенно в сегодняшних реалиях, когда некоторые комплектующие просто невозможно приобрести из-за ухода ключевых игроков с российского рынка. Но последствия износа серверных комплектующих для бизнеса могут быть весьма серьезными — потеря данных и проблемы с доступностью внутренних ресурсов.

А если качество электросети в вашем офисе оставляет желать лучшего: случаются перебои или перепады напряжения, то содержание сервера в таком офисе опасно как для оборудования, так и для критически важных данных на носителях.

Если прибавить к этому все дополнительные затраты на содержание сервера: электроэнергию на охлаждение сервера, обновление комплектующих и специалистов для регулярного обслуживания, — содержание сервера в офисе перестает быть хорошей идеей.

Аренда виртуального выделенного сервера — это решение по принципу аутсорсинга, когда все указанные выше задачи решает оператор, предоставляя бизнесу профессиональный, надежный и удобный продукт. При этом вам не потребуется специализированный персонал и ресурсы для управления и поддержания серверов.

Более бюджетным решением является услуга колокейшн. При этом нужен сам сервер, но его размещение, обслуживание и работоспособность обеспечивает оператор в своем полностью подготовленном дата-центре, что полностью исключает возможность физического изъятия, повреждения при пожаре, подтоплении и т. д.

Если ваш бизнес не располагает достаточными ресурсами для обеспечения надлежащего уровня безопасности и обслуживания сервера, размещение его в офисе несет слишком много рисков. Мы предлагаем вам бесплатную проверку вашей серверной инфраструктуры с возможностью апгрейда сервера, настройкой резервного копирования и при необходимости — переноса сервера в наш дата-центр или всех данных на выделенный сервер.

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