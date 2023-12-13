Объединяя силы и сообщество

О том, как пройти путь от победителя до учредителя номинации и почему это дает мощную возможность профессиональное сообщество, рассказала Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем».

Медицинское объединение «Сантем» впервые появилось на полях премии «Человек года» в 2018: тогда его включили в шорт-лист номинации «Медицина».

— Нам тогда было только два года, мы открыли вторую клинику, и для нас попадание в шорт-лист было невероятной гордостью. Нас увидели, заявили сообществу, что мы есть! — рассказывает Жанна Дорошенко, директор медицинского объединения «Сантем».

В 2022 медицинское объединение стало обладателем статуэтки премии — «Сантем» признали победителем в номинации «Красота и здоровье».

— Это невероятное чувство сродни открытию клиники, рождению ребенка... Признание, полученное от профессионального сообщества, вызывает невероятные эмоции. Уже тогда мы поняли, что хотим быть учредителями, стать частью мероприятия в следующем году, привнести в него что-то новое, — делится Жанна Дорошенко.

«Сантем» присоединился к премии «Человек года `2023» в качестве учредителя номинации «Частная медицина». В этом году ее впервые разделили на два направления: «Многопрофильные клиники» и «Стоматологии». Медобъединение «Сантем» стало частью премии с четкой целью и сформулированной миссией — объединить медицинское сообщество Красноярска.

— У нас в городе профессиональное сообщество медиков очень закрытое, но мы видим много опыта других территорий: например, за Уралом клиники и директора очень открытые. Все помогают друг другу, делятся опытом и контактами. В Красноярске это коммьюнити пока не сложено — не потому что не хочет, просто его действительно пока нет. И мы попробуем это медицинское сообщество создать, — поясняет Жанна Дорошенко.

Одним из шагов к формированию профессионального сообщества стало не только учредительство профильной номинации, но и вклад в открытость голосования. В этом году медобъединение «Сантем» провело гостевые выезды к номинантам шорт-листа: в 2023 в нем значатся 7 многопрофильных клиник и 9 стоматологий. Результатом каждого визита стали видеоролики, которые презентовали на очном голосовании.

— Гостевые выезды мы организовали, чтобы руководитель показал нам путь пациента в его клинике. Нам было важно узнать, как сам он его видит и оценивает, ведь именно руководитель закладывает ДНК и миссию, а значит, может раскрыть суть. И это дало невероятный заряд! Поэтому голосование прошло в такой дружественной обстановке — мы понимали друг друга, общие проблемы и то, куда нам нужно двигаться, — говорит руководитель медобъе­динения «Сантем».

Гостевые выезды и очное голосование стали не единственными событиями внутри номинации. Следующей точкой сделали бизнес-ужин: в этом мероприятии совместили неформальный и образовательный блоки. В качестве гостей прибыли не только номинанты шорт-листа, но и эксперты номинации.

— Этим бизнес-ужином мы заложили еще один кирпичик в фундамент совместности. Сейчас мы говорим уже не о бизнесе или признании — такие события создаются для объединения нашего профессионального сообщества, и в какой-то момент это становится важнее конкурентной среды. В красноярской медицине никто таким еще не занимался, и благодаря «Деловому кварталу» мы создали такой прецедент, — считает Жанна Дорошенко.

Руководитель медицинского объединения «Сантем» поясняет: современное здравоохранение меняется быстро и сильно как в юридических, так и в профессиональных аспектах. В моменты таких перемен клиники любых масштабов нуждаются в поддержке друг друга, и эта потребность давно нарастает изнутри.

— Теперь у нас наконец возникла возможность проявить эту инициативу, объединиться и стать сильнее. Находясь в сообществе, мы можем передавать свой опыт и уровень качества оказания медицинской помощи. В этом году мы показали свою открытость, и номинанты ответили нам тем же, — подчеркивает Жанна Дорошенко.

По словам директора медицинского объе­динения «Сантем», уже до церемонии вручения премии, где станут известны имена победителей, медицинское сообщество начало планировать совместные профильные мероприятия. Их участниками смогут стать не только победители и участники премии. Войти в этот пул смогут представители как частной медицины, так и государственных организаций.

— Все находятся на волне желания этого объединения, и сейчас это просто необходимо. Главное, что зерно заложено — с этим усилением выиграет только общество и наши пациенты, — резюмирует Жанна Дорошенко.

Татьяна Жукова

директор «Клиники в Октябрьском»

Польза и ценность таких событий в том, что это первый шаг к объединению, который так трудно было сделать участникам годами. И когда этот шаг был исполнен с такой отдачей от организаторов — профессионально, с теплотой к каждому, продуманностью до мелочей, — он стал историческим событием в масштабах города. Смелый прорыв, который соединил представителей медицинской сферы эмоционально, чтобы плечом к плечу смотреть в одну сторону и при этом реализовать возможность иметь площадку для дискуссий. Выявлять критические моменты и риски сферы, обсуждать их, придумывать решения, формировать договоренности, возвращаться с обратной связью. Цикличность процесса — залог его долгого существования и принятия новых участников, которые могут вступить в него на любом этапе. Цель медицинского сообщества — решение задач, которые можно осилить только сообща и никак иначе. Поэтому медицинскому сообществу точно быть, и быть полезным.

Светлана Ковалева

коммерческий директор издания «Деловой квартал» и премии «Человек года `2023»

Когда «Сантем» стал учредителем номинации, у этого была четкая цель — объединить медицинское сообщество Красноярска. На протяжении всех мероприятий на полях премии Жанна Дорошенко это намерение реализовывала. Благодаря гостевым выездам учредитель смог показать эти бизнесы изнутри, что очень усиливает его роль. Это было ценно и для номинантов, потому что их признали, и для экспертов, так как они получили объемную 3D-связь. «Сантем» не пошел и по пути стандартного бизнес-завтрака, организовав бизнес-ужин. В качестве спикеров пригласили действующих предпринимателей: Татьяну Андрееву, основателя и руководителя сети семейных центров «Умка», и Андрея Перфилова, основателя «Первого делового клуба» для предпринимателей. Собрали и всех номинантов: как многопрофильные клиники, так и стоматологии, голосование по которым у нас проводилось впервые. Для меня «Сантем» — пример того, как за очень короткий срок можно достигнуть больших результатов. За два месяца Жанна Дорошенко познакомилась со всеми номинантами, и со многими уже договорилась о совместных проектах. Такой подход вызывает восхищение и понимание, насколько важно ставить ясную цель! И уметь направлять все действия и ресурсы — свои и команды — на то, чтобы это реализовать. И это можно сделать очень быстро, объединившись с ресурсами и возможностями «Делового квартала».



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