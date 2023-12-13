Дарья Мальцева: Мы доставляем счастье

«Представьте, что вы готовите для самых близких людей», — так Дарья Мальцева, директор компании «Суши Рыба», объясняет сотрудникам главный принцип работы. Это значит делать с душой, вкусно и красиво.

Вкус и эмоции

Сегодня на рынке доставки готовых блюд представлено несколько десятков компаний и заведений. Как при столь высокой конкуренции «Суши Рыба» удается много лет оставаться одним из лидеров?

— Значительная часть наших гостей — это те красноярцы, которые с компанией практически с момента основания. Они в свою очередь рекомендуют блюда своим знакомым, так и растет число людей, предпочитающих именно нашу сеть.

Мы не стремимся завоевать мир и конкурировать по скорости доставки. У нас нет роллов в заготовках, сделанных заранее, все блюда свежие, что называется, из-под ножа. Как в ресторане.

Еда должна приносить радость и удовольствие. Для компании важно, чтобы гость не только утолил голод, но и получил приятные эмоции, остался в хорошем настроении. В таком случае прием пищи превращается в маленький праздник, где балуешь себя любимым вкусным блюдом и наслаждаешься его аппетитным видом.

Привлекательность продукта зависит от его оформления, упаковки, подачи. Какие идеи предлагаете вы?

— Мы первые в городе стали использовать аккуратные фирменные картонные коробочки для доставки. Гостям понравился такой современный и экологичный подход. Поэтому, сохраняя высокое качество своего продукта и его отменный вкус, делаем акцент и на эстетике. Уже от одного взгляда на блюдо должен повышаться аппетит.

Готовим «как маме». Вкус, эстетика и забота — так видят компанию наши гости. (врезка)

Искренний сервис

В чем особенность вашего сервиса?

— Каждый гость для компании важный и любимый, его принимают с искренним вниманием, уважением и заботой. Мы развиваем формат family-сервиса. Наша команда стремится к высокому уровню на всех этапах обслуживания: от разговора с оператором при оформлении заказа до общения с курьером, доставившего блюда. Каждый гость для нас значим, важен, уникален и любим, как в большой семье. В CRM у каждого гостя есть своя собственная карта, на которой мы заботливо сохраняем всю полученную информацию: от аллергии до предпочтений его детей. Есть, например, гости, которые минуют общение с оператором и звонят, пишут управляющим или мне, для того чтобы уточнить какую-то информацию. Для нас это норма, даже радостно, что можно помочь лично. Кроме того, мы активно вовлекаем гостей в различные акции, приглашаем поучаствовать в разработке названий, новых вкусов. Внимательное и по-домашнему заботливое отношение к каждому — особенность сервиса «Суши Рыба». Каждое блюдо мы действительно готовим как для собственной мамы.

Как реагируете на критику и пожелания?

— Большое внимание мы уделяем обратной связи. Раз в неделю я детально просматриваю каждый отзыв, оставленный гостем, далее на еженедельном собрании с операционным директором, технологом, управляющими и су-шефами мы разбираем каждый оставленный отзыв, в моем понимании только так можно увидеть полную картину работы предприятий и работать на благо гостя. К критике относимся с большой благодарностью, потому что это помогает нам расти. Статистику по отзывам ведем полную, от приятных пожеланий до замечаний к работе, это важно сохранять и анализировать.

Давайте есть дружно

Помимо традиционных рецептов роллов, которые предлагают все компании, в меню «Суши Рыба» включены авторские разработки. Что это?

— Например, ролл, в составе которого есть морепродукты и груша. Также есть роллы с соусом песто, на это вдохновила итальянская кухня. У таких вкусовых сочетаний уже появились свои постоянные поклонники.

А как появляются новые вкусы?

— Все предложения, касающиеся новых рецептов, проходят строгий внутренний отбор. Команда, в состав которой входят сотрудники front-office и back-office, обсуждает все нюансы, что-то дополняет или исключает, совершенствует, и в результате рождаются блюда, которые становятся настоящими хитами. Есть интересный факт: мы несколько раз заказывали разработку блюд у сторонних шеф-поваров — все вкусно и прекрасно, но самые топовые позиции нашего меню придумали сотрудники компании, есть даже пара роллов, которые придумала я.

У конкурентов что-то заказываете?

— Да, время от времени заказываю роллы в других компаниях, чтобы понимать, какие новинки у них, что предлагают интересного. Но, как мне кажется, нас нельзя называть конкурентами, я вообще считаю, что в красноярском общепите нет конкурентов, все советуются, общаются, взаимодействуют, переживают друг за друга. Так делаем мы, так видим взаимоотношения компаний на рынке города. «Суши Рыба» умеет дружить. Мы сотрудничаем с разными компаниями — так формируется свое сообщество, рождаются интересные коллаборации. Например, в меню нашей доставки в категории десертов есть итальянское мороженое, представленное известным красноярским рестораном, — добавили без раздумья, потому что с уважением относимся к его создателям. А наши гости в свою очередь могут побаловать себя разными вкусами, заказав джелато и сорбеты.

Для нас очень важна сопричастность к добрым и полезным делам, поэтому команда «Суши Рыба» — постоянный участник благотворительных проектов и акций. Важный принцип компании: «Помогать — это нормально», живем с ним давно и учим этому каждого вновь пришедшего сотрудника. Фирменный слоган «Сделано с любовью» — это и про еду, и про отношение к жизни в целом.

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