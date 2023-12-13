Радиофикация в сложных условиях

Оперативный обмен информацией — одна из главных задач предприятия. Важно, чтобы коммуникации между сотрудниками работали оперативно, а передаваемая информация не искажалась.

Компания «Системы и технологии» на протяжении многих лет совместно с производителем оборудования реализует проекты по обеспечению радиосвязью сложных структурных производственных объектов на территории России.

Одним из ярчайших примеров обеспечения оперативного обмена информацией, реализованных компанией, является проект по радиофикации крупнейшей ГЭС региона. Однако при организации связи внутри плотины специалисты столкнулись с серьезными проблемами. Например, ее качество снижали ширина стен и множество переходов между этажами. Эти факторы значительно затрудняли прокладку коммуникаций для обеспечения типовой радиосвязью внутреннего тела плотины. Наличие дверных переходов с герметичными дверями усложняло процесс прокладки линий передачи. Открытые распределительные устройства при раздаче электроэнергии создавали помехи для прохождения радиоволн от оборудования большинства производителей. Еще один технологический вызов — большое количество производственных коридоров и ответвлений, которые использует служебный персонал. При этом связь на предприятии должна быть постоянной и бесшовной. Благодаря уникальной запатентованной технологии компании «Системы и технологии» передача информации между радиостанциями, радиоволновая сеть бесперебойно работают даже в этих непростых условиях.

Собрав воедино все знания и накоп­ленный опыт при построении радиосвязи на крупных производственных предприятиях, специалисты компании совместно с производителем оборудования разработали уникальное предложение по комплексному строительству систем радиосвязи с высокими эксплуатационными характеристиками на гидроэлектростанциях, причем в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами.

Радиосвязь «Волновая сеть» — отечественное решение по радиосвязи, работающее на частотах, не требующих получения разрешения ГКРЧ. Комплекс «Волновая сеть» является отечественной альтернативой иностранным стандартам связи, таким как DMR, Tetra и другие. Эта система радиосвязи на ГЭС позволила обеспечить персонал надежными средствами коммуникации, в том числе в помещениях нижнего бьефа, на территории ОРУ (открытое распределительное устройство), в машинном зале и главных агрегатах. Ее внедрение позволило подразделениям повысить управляемость и эффективность выполнения задач. Стали выше показатели охраны труда и безопасности на объектах. Минимизировано время отработки нештатных ситуаций.

Одно из важнейших преимуществ системы — легкость и быстрота ее масштабируемости при необходимости обеспечения связи на новой локации. Используя опорные ретрансляторы, пользователь способен самостоятельно в кратчайшие сроки развернуть опорную сеть в необходимом месте.



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