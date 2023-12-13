Дом выходного дня за 60 дней

Всего два месяца — и собственный комфортный дом готов. Современные технологии сборки и монтажа позволяют возвести его на участке в любое время года.

Качество заводской сборки

Дома заводской сборки пользуются большим спросом. Одна из главных причин — исключены строительные работы на объекте. Следовательно, участок чистый, нет шума, нет проблем с хранением материалов и проживанием бригады.

Технология prefab предполагает изготовление крупных блоков. В заводских условиях выполняются все основные работы, включая инженерное оборудование и отделку. Это означает высокое качество, надежность, точность размеров, аккуратность выполнения. Все блоки изготавливаются на производстве на высокотехнологичных станках, это значительно сокращает сроки возведения дома в целом.

В производственных условиях соблюдается тщательный контроль на всех этапах. Это возможно благодаря непрерывному процессу сборки, наличию специального оборудования и постоянной температуры внутри цеха.

В стоимость дома включены доставка — место, куда проедет трал, и монтаж на участке. Процесс возведения из четырех модулей занимает не более трех дней. После чего дом полностью готов для проживания.

Такое конструктивное решение подходит для разных типов грунтов и не требует масштабных строительных работ. Лаконичный снаружи и очень уютный внутри дом из модулей понравится семье, мечтающей о загородной жизни. Кстати, если отдельный коттедж на участке уже есть, модульный вариант можно использовать для размещения гостей. Если хозяева любят принимать у себя родных и друзей, то отдельно стоящий дом решит все проблемы с дополнительными спальными местами.

От 30 и больше

Компания «ПапаДом» предлагает разные планировочные решения. Все они максимально удобны и функциональны, а используемые материалы экологичны. В стоимость входят окна и двери, инженерия, внутренняя и внешняя отделка, освещение, сантехника. Специалисты обращают внимание на то, что окна панорамные, с петлями скрытого монтажа, ламинацией с двух сторон, качественной фурнитурой. Высота потолков в чистовой отделке — от 2,5 м. Утепление для Сибири — от 200 мм и более.

Например, один из вариантов — дом площадью 30 кв. м, в котором предусмотрено все необходимое. Он включает жилое помещение, пространство для прихожей и кухни, санузел, террасу. Также есть разные варианты отделки и оснащения — от базовой комплектации до «комфорт+», куда, например, входит теплый пол.

В линейке представлены дома площадью 45 и 60 кв. м с теми же характеристиками — от базы до повышенной комфортности. Кроме того, можно быстро возвести на участке современную деревянную баню площадью 30 кв. м.

Любой из представленных домов можно приобрести, оформив ипотеку от Сбербанка.

Стоимость начинается от 1,699 млн рублей. Получается, что в таком случае собственное загородное жилье по общим затратам обойдется дешевле, чем покупка однокомнатной квартиры в многоэтажке. С планировками и ценами подробнее можно ознакомиться на сайте компании.

Решения для баз отдыха и глэмпингов

Дома подходят для нашего сибирского климата, а при проектировании инженерами учтена энергоэффективность, так что счета за электричество шокировать не будут. При изготовлении модулей на производстве соблюдены все требования, такой дом без проблем прослужит несколько десятилетий. Предназначение жилья может быть разным. Это и дом выходного дня для семьи, и место для отдыха на туристической базе, в загородном гостиничном комплексе. Спрос на отдельное и компактное жилье у клиентов большой, такое решение помогает предпринимателям увеличить номерной фонд. Внутренний туризм в регионе развивается весьма активно, государство стимулирует рост кемпингов. Спрос на модульные дома, которые можно возвести быстро на разных участках и маршрутах, будет только увеличиваться.

У клиентов востребованы как небольшие дома-студии, так и коттеджи с несколькими помещениями. Также конструкции можно использовать как торговые помещения, элементы инфраструктуры. Модули легко сочетаются, и при необходимости, например, гостиничный комплекс несложно расширить. Их можно размещать в зонах рекреации и национальных парков. Дома, которые легко возвести, значительно экономят время и финансы.

Компания «ПапаДом» работает только с четко зафиксированными сметами, где учтена стоимость всех материалов и работ. Это исключает неприятные сюрпризы в виде резко подорожавших услуг. Все работы специалисты ведут по договору.

Алексеева, 49 БЦ Вертикали, оф. 15-04 +7 (391) 200 200 1 papa-dom.com

реклама