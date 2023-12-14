«Компания Новопласт» – окно возможностей

«Компания Новопласт» — один из крупнейших в России поставщиков ПВХ-профилей и широкого ассортимента сопутствующих комплектующих.

Благодаря качеству продукции, продуманной логистике и гибкому подходу «Компанию Новопласт» в качестве партнера выбирают как крупные застройщики, так и производители ПВХ-окон. Один из текущих приоритетов компании — активное участие в восстановлении территорий ДНР и ЛНР.

Синоним премиум-качества

«Компания Новопласт» — бизнес с большой историей: более 20 лет она занимается продажей широкого ассортимента продукции для производства различных изделий из ПВХ-профилей. В номенклатуре — десятки наименований, от самих профилей до различных комплектующих. Флагманский бренд компании — Montblanc — давно стал синонимом ПВХ-профилей премиум-качества.

— Профиль Montblanc — это отечественная продукция, ни в чем не уступающая, а где-то и превосходящая зарубежные образцы. Отвечая самым высоким техническим требованиям, Montblanc стал своего рода эталоном качества российских ПВХ-систем. В линейке «Компании Новопласт» также представлены профили ПВХ таких брендов, как Reachmont, Goodwin и TopLine. Наряду с высокими техническими характеристиками каждый из этих брендов отличает экологическая безопасность и отличный внешний вид. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании из высококачественного сырья. Ключевой момент — профили созданы с учетом эксплуатации в непростых климатических условиях РФ. Продукция регулярно проходит проверку экстремальными температурами не только в лаборатории, но и в реальных проектах. К примеру, «Компания Новопласт» стала поставщиком профилей в рамках программы реновации Норильска. Также наши профили одобрены к использованию в рамках программы реновации Москвы, в том числе для высотных зданий — от 50 м и больше, — рассказывает Виктория Щербакова, генеральный директор «Компания Новопласт».

Большие объемы в короткие сроки

«Компания Новопласт» — ключевой парт­нер двух крупных заводов по производству ПВХ-профилей и сопутствующих комплектующих. Одно из производств расположено в Краснодаре, другое — в Беларуси, где требования к выпускаемой продукции гораздо жестче, чем в России. Партнерские отношения с заводами-производителями наряду с развитой сетью продаж позволяют «Компании Новопласт» поставлять заказчикам большие объемы продукции и делать это в максимально короткие сроки.

— В пуле наших клиентов крупные застройщики как многоэтажного, так и малоэтажного строительства, а также компании, изготавливающие окна и двери из ПВХ-профиля. Все они работают с большими объемами, а мы эти объемы готовы закрывать. И, что важно, делать это в сжатые сроки — это касается как самих профилей, так и сопутствующей продукции. Так, мощности краснодарского завода позволяют производить ПВХ-профили различной конфигурации в объеме, достаточном для изготовления более 3 млн окон в год. Завод в Беларуси ежегодно производит продукцию для изготовления более 2 млн окон. «Компания Новопласт» — один из крупнейших в России поставщиков комплектующих для производства изделий из ПВХ-профиля. Ассортимент максимально широкий: различные уплотнители, армирующие профили, подоконники, сэндвич-панели, фурнитура и прочее. Для удобства партнеров и грамотного взаимодействия с ними по всей стране работают филиалы компании. Осуществляем поставки с помощью распределительных складов в Москве, Воронеже, Казани, Уфе, Набережных Челнах, Красноярске, Иркутске. В каждом филиале работают не только отдел продаж и логисты, но и специалисты по проектированию, — уточняет Виктория Щербакова.

Решения «под ключ»

Один из главных принципов «Компании Новопласт» в работе с заказчиками — максимальная гибкость. Компания не только является поставщиком ПВХ-профилей и сопутствующих расходников, но и разрабатывает и реализует любые проекты под задачи клиента.

— Строительный рынок очень быстро меняется, а мы живо реагируем на эти изменения. Вместо того чтобы тратить время на раздумья, оперативно находим конструктивные варианты для решения задач, которые ставят архитекторы. К примеру, одна из современных тенденций — ламинирование профилей в различные цвета. В нашей палитре более 200 видов пленок для ламинирования. Однако мы не только оказываем эту услугу, но и даем гарантию на результат. Заказчик это очень ценит: он покупает готовый продукт и при возникновении любых вопросов знает, к кому обратиться. Философия нашей компании —предоставить клиенту максимум возможностей, из которых он волен выбрать то, что нужно именно ему — от разработки проекта до готового окна. Мы же можем как взять на себя весь проект целиком, так и поучаствовать на каком-то из этапов и в любой роли. К примеру, недавно по заказу одного из застройщиков специалисты «Компании Новопласт» разработали альбом типовых решений из нашей продукции. Это позволит стройкомпании быстро и в удобном формате подобрать ту или иную конфигурацию окон при проектировании новых домов. Особый фокус — на поддержку по техническим вопросам: консультируем заказчиков на любом этапе работы с нашим продуктом, начиная от сборки окон или дверей и заканчивая их установкой, — рассказывает Владимир Сухобоков, коммерческий директор «Компании Новопласт».

Окно в новые территории

Продукцию, поставленную «Компанией Новопласт», сегодня можно найти во всех без исключения регионах России. Так, ПВХ‑профили брендов Montblanc, ­Reachmont, Goodwin и TopLine одобрены к использованию в программе реновации в Москве. Попадание в пул рекомендованных поставщиков такого требовательного заказчика, как Фонд реновации, служит своего рода знаком качества и надежности.

Совместно с партнерами «Компания Новопласт» застеклила практически все суворовские училища по всей России, а также школы и детсады Хакасии и несколько больниц в Красноярске. С прошлого года «Компания Новопласт» успешно работает на новых территориях. Причем планы компании не ограничиваются только поставкой продукции для восстановления городов.

— Больше полутора лет «Компания Новопласт» активно участвует в различных проектах по восстановлению новых территорий. К примеру, мы полностью застеклили город Счастье Луганской области, а сейчас через наших партнеров работаем по остеклению Мариуполя — как городского, так и частного сектора. Это социально значимые проекты, поэтому к их реализации компания подходит с особой ответственностью. Более того, «Компания Новопласт» готова расширить свою работу и присутствие на новых территориях, создав там предприятие по изготовлению оконных и балконных блоков из ПВХ-профилей. Речь о производстве полного цикла, которое будет не только изготавливать блоки, но и осуществлять их последующий монтаж. Необходимость в этом очевидна, ведь запрос на продукцию огромен! Появление такого производства существенно упростит логистику, создаст новые рабочие места — как на самом производстве, так и в составе монтажных бригад, и сможет закрыть всю потребность региона в изделиях из ПВХ-профилей. Уверены: инициатива «Компании Новопласт» будет поддержана — готовы реализовать этот проект в кратчайшие сроки! — резюмирует Виктория Щербакова.

Обособленное подразделение

«Компании Новопласт» в Красноярске

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