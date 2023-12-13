Мультибрендовый автосалон Красноярска «АвтоПрайс» расширяет границы возможностей

Уже более 10 лет «АвтоПрайс» предлагает сибирским автолюбителям проверенные автомобили с пробегом под любой запрос. Комфортные семейные универсалы или мощные суперкары? Выбирайте!

И сегодня надежный поставщик открывает новые возможности. Альтернативный салон «АвтоПрайс» внедрил новое актуальное направление «параллельных поставок», где заметно преуспел и составил весомую конкуренцию официальным дилерам. Благодаря схеме параллельного импорта, не требующей разрешения от заводов-производителей, «АвтоПрайс» насыщает красноярский авторынок моделями иномарок, ушедших с рынка России. В автопарке салона теперь и новые авто.

Это помогает избежать дефицита прежде всего массовых мировых брендов автомобилей — конгломератов из Европы и Японии. Не обходят стороной и «американцев», в числе которых мастодонты автомагистралей США — Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Dodge Ram и другие. Также параллельный импорт сделал доступными модели авто, которые не поставлялись ранее в РФ. Например, Toyota Sequoia и Toyota Tundra.

Благодаря программе параллельного импорта иномарки в нашу страну ввозятся легально, без проблем проходят таможню. Автомобили имеют все сертификаты качества и лицензии производителя.

В сравнении с дилерами «АвтоПрайс» предлагает широкий ассортимент. На территории автосалона в наличии всегда более 350 автомобилей различных марок и моделей. Диапазон стоимости закрывает потребности широкой аудитории: от 2 млн до 22 млн рублей, если говорить о новых авто.

Какие бренды привозят? Список огромен! Начиная от класса комфорт: Toyota, Volkswagen, Mitsubishi, Kia, до премиальной немецкой тройки: BMW, Mercedes, Audi.

Мы гарантируем прозрачность сделки. Все автомобили, поставляемые по параллельному импорту, проходят полный цикл таможенного оформления. За каждое транспортное средство уплачивается полный утилизационный сбор. Продаются автомобили уже с полным пакетом документов для постановки на учет. В условиях экономической нестабильности наши цены фиксированы и не включают стоимость дополнительного оборудования и опций», — говорит Артем Хангереев, руководитель направления развития.





Ассортимент автомобилей «АвтоПрайс» расширяется также за счет китайских авто. Иномарки из Поднебесной в «АвтоПрайс» в зависимости от моделей дешевле на 10…20% в сравнении с ценами официальных дилеров. Так, на примере одного известного китайского бренда, разница в стоимости достигается в 1 млн рублей на одну и ту же модель. Более того, автомобили из Китая есть в наличии, нежели у дилеров. В итоге клиентам «АвтоПрайс» не приходится переплачивать и ждать доставку полгода. В Красноярске китайский автомобиль также получают «под ключ»: с полным пакетом документов для постановки на учет.

Мультибрендовый

автосалон «АвтоПрайс»

Красноярск

пр. Комсомольский, 1П

+7 (391) 204-65-00

24автопрайс.рф