Скорая банковская помощь

Любой предприниматель знает, что управлять бизнесом сродни навигации корабля по неизведанным морям: карт нет, а мели и рифы, наоборот, присутствуют.

Хорошо если получится найти грамотного лоцмана, который подскажет решения в самых трудных ситуациях. В мире финансов таким лоцманом может выступить ваш банк. Важно, чтобы он был не только надежным, но и хорошо разбирался в специфике именно местного бизнеса, понимал нужды клиентов и не затягивал с принятием критически важных решений. Например, Азиатско-Тихоокеанский банк уже более 30 лет работает на востоке России, уделяя особое внимание развитию малого и среднего бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке. Рассмотрим самые популярные продукты от АТБ для сибиряков.

Возможности в моменте

Начнем с экспресс-кредитования. Ключевое преимущество — максимально быстрая обработка заявки при минимальном количестве необходимых документов и залоговых требований. Оформить такой кредит в Азиатско-Тихоокеанском банке можно дистанционно — вы получаете предварительное решение уже через несколько минут.

В рамках экспресс-кредитования в банке можно взять до 20 млн рублей без необходимости предоставления залога. Максимальный срок возврата кредита составляет 36 месяцев. В АТБ не забыли и про систему скидок, например при подключении пакета услуг на расчетно-кассовое обслуживание АТБ предоставит скидку.

Такой вид экспресс-кредита подходит малым и средним предприятиям, а также начинающим бизнесменам, помогая им увеличить свои возможности и эффективность на рынке. Фактически экспресс-кредитование — это палочка-выручалочка для предпринимателей, защита от кассовых разрывов и возможных неприятностей из-за задержки заработной платы.

Финансовые «витамины роста»

Когда финансовые вопросы решены, стоит подумать и о росте. Для огромного количества компаний из реального сектора остро стоит вопрос закупки основных средств для дальнейшего развития бизнеса, сохранения эффективности и удержания своей доли, что в условиях существенного роста цен на транспортные средства, спецтехнику, оборудование и недвижимость бывает непросто.

Часто для этого используют традиционный кредит, но сегодня мы поговорим об альтернативе — покупке в лизинг.

При лизинге специализированная компания покупает нужную технику и сдает в аренду лизингополучателю. Тот регулярно вносит платежи по договору лизинга и через определенное время решает, выкупить эту технику по остаточной цене или взять в пользование новую.

Лизинг позволяет пользоваться нужной техникой и менять ее при необходимости. Бизнес может оперативно увеличить автопарк, добавить специализированную технику, заменить транспорт, чтобы выполнять любые контрактные обязательства и оказывать разные услуги. Не нужно сразу изымать крупную сумму для сделки, достаточно взноса в 10…15% от стоимости техники.

Лизинг оформить легче, ведь финансовую устойчивость компании проверяют меньше. Поэтому начинающему бизнесмену проще приобрести имущество в лизинг, а не получать кредит. Шансов на одобрение такой сделки больше.

Рассмотрение заявки на кредит может длиться несколько рабочих дней. Покупку в лизинг можно оформить быстрее. Банк АТБ оформит сделку по лизингу по программе «Лизинг Лайт» за 1 день. Пакет документов при этом требуется минимальный. Приобрести можно легковые автомобили, коммерческий транспорт и спецтехнику (до 50 млн рублей при взносе 15%). Срок договора — до 5 лет.

А если требуются серьезные инвестиции в оборотные средства, то, потратив чуть больше времени, можно рассчитывать на сумму до 500 млн рублей на дорогостоящие предметы лизинга.

До конца 2023 продолжает действовать государственная антикризисная программа, когда часть затрат компенсирует государство, а за помощью в оформлении всегда можно обратиться в АТБ. Есть и субсидии на покрытие части лизинговых платежей, которые также предоставляются от государства.

Приобретенные машины и оборудование находятся в собственности лизинговой компании. В данном случае — в 100% дочки Азиатско-Тихоокеанского банка — АТБ ЛК. Предприниматель или юрлицо не платит ежегодные налоги на имущество.

После выкупа автомобиля в конце срока договора лизингополучатель также экономит на этом налоге. Если юрлицо или ИП применяют общую систему налогообложения, то они могут принять к вычету НДС, начисленный на сумму лизинговых платежей. Так удастся вернуть 20% от стоимости сделки.

Лизинговые платежи относятся к расходам юрлиц и ИП. Если бизнес применяет общую систему налогообложения (ОСНО) или УСН по схеме «Доходы минус расходы», то эти суммы можно отнести на себестоимость.

Лизингодатель зачастую оплачивает ОСАГО и КАСКО на транспортные средства, решает вопросы по их регистрации и прохождению техосмотра.

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