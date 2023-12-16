Бухгалтерия на аутсорсе — «Оптимальный вариант» для вашего бизнеса

Сегодня ее выбирают не только представители мелких предприятий, но и руководители крупных компаний — бухгалтерскую фирму, обладающую разносторонней экспертной практикой.

Все дело в удобстве, выгоде и результате удаленного ведения бухгалтерского учета — основе стабильного роста доходов. В любой бизнес-модели можно найти преимущества. Однако сегодня аутсорсинг — это тренд. Какими же особенностями обладает такой формат рабочих отношений, узнаем у Елены Лебедевой, директора бухгалтерской фирмы с 20-летней практикой «Оптимальный вариант».

С чем же сегодня связана тенденция делегирования работы штатной бухгалтерии «подрядчикам»?

— 20 лет — это как раз возраст бухгалтерского аутсорсинга в России. Ровно столько работает и компания «Оптимальный вариант». Мы накопили огромный опыт на рынке ведения бухгалтерского и налогового дела с любой формой собственности. И могу сказать, что за последние 10 лет классическая модель бухгалтерии устарела: наличие в штате главного бухгалтера стало необязательным. Сегодня бухгалтерия — это не то, о чем руководству компании хочется думать и на что оно с удовольствием тратит время и деньги. Поэтому организации и ИП все чаще полностью или частично передают в руки профессионалов непрофильные участки. Ведь сложно найти универсального специалиста, который одинаково хорошо разбирался бы в налоговых, юридических, кадровых вопросах. Быстрее и проще нанять бухгалтерскую фирму с разносторонней экспертной практикой и соответствующими ресурсами. Формат аутсорсинга здесь — оптимальный вариант. Он значительно сокращает расходы на содержание штатных специалистов и гарантирует комплексное и качественное бухгалтерское сопровождение.

Есть руководители, которые считают, что свой бухгалтер — это доверенное лицо, и отдавать внутренние документы компании сторонним специалистам опасно. Как убрать сомнения?

— Да, многие владельцы бизнеса предпочитают не изменять традициям и иметь свою бухгалтерию в соседнем кабинете, так им спокойнее. В любом случае, что штатному бухгалтеру, что аутсорсеру доверяешь самую конфиденциальную информацию. Это важно для полноценной работы. Вообще, за бухгалтерским аутсорсингом — удаленными сотрудниками — нужно чувствовать вполне конкретных живых людей: их профессионализм, порядочность, планы, сопереживания клиентам. Мы не абстрактные незнакомцы, которых стоит опасаться, мы партнеры. К слову, бухгалтерский аутсорсинг — это тоже бизнес, и мы — бизнесмены, работающие на благо другого бизнеса. С нами можно говорить на одном языке и обсуждать много общих тем: по развитию кампании, по подбору и обучению персонала, а также строить планы и делиться сомнениями.

Почему при выборе того, кому делегировать бухгалтерию, стоит предпочесть ваши услуги?

— Сотрудничество с нами позволит оптимизировать работу бухгалтерии и снизить риски. Иными словами, мы уменьшаем стресс и даем больше свободы, взяв на себя все учетные функции. «Оптимальный вариант» ведет клиентскую бухгалтерию, а значит, имеет штат профессионалов, специализирующихся на конкретной области. Наши специалисты помогут восстановить и организовать бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, возьмут на себя всю документацию и коммуникации с надзорными органами, формирование и сдачу всех видов отчетности. В нашей команде есть юристы, практикующие в сферах налогового, гражданского и трудового законодательства. При этом вы еще и экономите издержки! Нанимая сотрудника в штат, приходится организовать рабочее место, софт, оплачивать больничный, отпускные, платить взносы в ПФР. Услуги бухгалтерского сопровождения по модели аутсорсинга значительно дешевле. Здесь стоимость зависит только от объема реально выполняемой работы, это экономит средства на 30…40%.

А вы даете гарантии? Знаю, что многие бухгалтерские фирмы предпочитают этого не делать.

— «Оптимальный вариант» гарантирует профессионализм на каждом этапе совместной работы. Согласно договору, мы несем полную ответственность за оказанные услуги и при необходимости возмещаем ущерб (за штрафы, неверное начисление налогов, пени). Это возможно при условии объективной вины наших сотрудников. Договорная основа будет защищать клиента от рисков, которым он подвергался ранее при штатном бухгалтере. Более того, станет гарантом успешного выполнения работ. В целом же «Оптимальный вариант» предлагает не только широкий спектр услуг, но и обширные преимущества. На нашем сайте в разделе «Акции» всегда есть выгодные предложения: акции, скидки, рассрочки и бонусы. Например, месяц бесплатного бухгалтерского обслуживания при заключении договора. Ждем вас на консультацию, она, к слову, тоже бесплатная.

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