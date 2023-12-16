Город в правильном свете

Облик города и то впечатление, которое он производит на жителей и гостей, зависят от многих факторов. Освещение — один из важнейших элементов инфраструктуры.

Правильный свет решает разные задачи: подчеркнуть, украсить, успокоить, поднять настроение, скрыть, создать феерию. Задачу создать атмосферу тоже во многом решает именно свет. Для каждого проекта специалисты разрабатывают свой сценарий. Он зависит от расположения объекта, его предназначения, ситуаций и событий.

— На важность подсветки зданий в городе обратили внимание, когда шла подготовка к Универсиаде `2019. Улицы стали преображаться, и это сразу заметили сами жители. Красноярск в этом плане значительно отличается от некоторых соседних городов, где до сих пор сумрачно, — рассказывает Сергей Матыскин, генеральный директор компании OVERSUN.

Освещение города — это в первую очередь безопасность и комфорт. Но если когда-то главной задачей жилищно-коммунальных служб было вывести дворы и улицы из кромешной темноты, то сейчас большое внимание уделяют эстетике, соответствию нормам и стандартам. Специалисты компании OVERSUN работали над проектами разных знаковых мест города. Благоустройство проспекта Мира, набережных, экопарка «Гремячая грива», территории Успенского мужского монастыря — каждый объект для компании уникален и интересен. Благодаря работе команды в эти места красноярцам хочется возвращаться снова и снова.

Яркие акценты, особенно в зимнее время, на улицах большого города — это прекрасно, но даже с ними может быть перебор. Излишняя иллюминация, неправильно выбранная степень яркости, мерцание способны разрушить восприятие. Специалисты компании знают, как выдержать баланс и сделать стильное оформление, которое будет привлекательным и комфортным.

Как поясняет Сергей Матыскин, главная тенденция — естественность и органичность. Такой свет мягко подчеркивает, придает элегантность или тепло, не раздражает, не создает дискомфорта. Важно, что специалисты OVERSUN работают в полном соответствии с существующими нормативами, поскольку все инженерные работы строго регламентированы. При этом команда готова воплощать самые смелые идеи разных масштабов.

Красноярск следует современным трендам благоустройства больших городов. То, что раньше отличало Москву и Санкт-Петербург, теперь наблюдается и у нас. В столице края все чаще используются разные эффектные варианты подсветки исторических зданий, памятников, мостов, высотных зданий. На жилых домах можно увидеть оформление в таком распространенном стиле, как «парящие крыши», а на улицах появляются яркие арт-объекты.

Грамотные световые решения приходят на помощь бизнесу. Правильно спроектированное освещение с учетом индивидуальных особенностей объекта и места привлекает внимание и вызывает интерес. Подсветкой можно создать атмосферу праздника или, наоборот, придать пространству некую камерность. Современное оборудование дает большие возможности, локальные концепции и световые сценарии могут быть совершенно разными и запоминающимися.



