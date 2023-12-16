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«Солид Брокер»: Иду на обгон

Владислав Горковенко, директор представительства АО ИФК «Солид-брокер» в Красноярск»
Владислав Горковенко, директор представительства АО ИФК «Солид-брокер» в Красноярск». Иллюстрация: ДК

Сложности 2022 привели к трансформации рынка частных инвестиций и самих инвесткомпаний.

#СВОЕ ДЕЛО

Те, кто сумел адаптироваться к новым условиям, оказались способны показывать результаты, превосходящие средние по рынку.

Инвестиционная компания «СОЛИД Брокер» появилась на российском инвестполе 30 лет назад. В Красноярск же она зашла 12 лет спустя. Как вспоминает Владислав Горковенко, директор ее представительства в городе, именно тогда рынок стал активно расти.

— Начинали мы с Дальнего Востока, и там чувствовали себя очень уверенно. Когда же начался инвестиционный подъем и инвесторы стали проявлять все больший интерес к фондовому рынку, мы двинулись на запад. И оставить без внимания Сибирь, а особенно такой крупный промышленный центр, как Красноярск, было бы в корне неверно, — вспоминает он.

Ставка сыграла, и только за последние пять лет число клиентов компании выросло примерно в пять раз. Почти также увеличился и объем их активов, находящихся в обращении. Причины такого роста Горковенко видит в том числе и в действиях его компании.

— Конечно, нельзя отрицать влияние рынка, который в тот момент активно рос, но и мы не сидели без дела, работая над продуктами и сервисом. Например, еще до бума цифровизации мы выпустили приложение, через которое очень удобно управлять своими инвестициями, — рассказывает он.

Планы, правда, пришлось корректировать: вмешался 2022. Как и многие другие рынки, фондовый сжался в ожидании. Многие инвесторы тогда старались максимально вывести свои активы в кэш, чтобы переждать турбулентность «на берегу». Те же, кто остался в строю, переориентировались на более консервативные инструменты инвестиций.

— В том году произошла глобальная перестройка рынка, многие компании попали под ограничения, были проблемы с валютными переводами, иностранными активами. Тогда мы предлагали нашим клиентам для вложения лучшие российские варианты взамен зарубежных, а также инструменты с фиксированным доходом, — говорит Горковенко.

Сейчас, по оценкам эксперта, рынок уже адаптировался к геополитическим настроениям и различным конъюнктурным изменениям. Его перестало лихорадить. Как следствие, частный инвестор начал возвращаться и снова стал играть важную роль в объеме инвестиций в стране, что добавило рынку еще больше стабильности и сбалансированности.

При этом фокус внимания все больше смещается в сторону российских предприятий и компаний из дружественных стран. Как ответ — подобных активов становится все больше: многие российские компании пошли на фондовый рынок за внешним финансированием.

— Наиболее популярным инструментом для инвестирования сейчас является доверительное управление. Мы сегодня можем предложить готовые пакеты, которые смогут удовлетворить параметрам любого риск-профиля клиента, что обеспечит максимальное удобство пребывания в статусе инвестора с получением наибольшей возможной доходности, — рассказывает директор красноярского представительства «СОЛИД Брокер».

Отличительной особенностью ДУ от «СОЛИД Брокер» является то, что управляющие компании отслеживают происходящее на рынке в режиме реального времени. Это позволяет им оперативно принимать решения, выбирая для своих подопечных самые доходные активы. За счет этого, к примеру, в 2023 доходность инвестиций по этому направлению в «СОЛИД» составила 88%, что почти вдвое больше, чем в среднем по рынку.

Справка «ДК»

 
«СОЛИД Брокер» — часть крупного бренда, под которым работают компании разного профиля — от лизингового до банковского. Компания входит в топ-5 организаторов облигационных выпусков по итогу 2022. Рейтинг ее надежности и качества по версии Национального рейтингового агентства находится на уровне АА–. Также она входит в топ-25 ведущих операторов Мосбиржи. Клиентская база «СОЛИД Брокер» насчитывает более 15 тыс. клиентов, суммарные активы которых превышают 200 млрд рублей.
 

«Солид Брокер»: Иду на обгон 1

Представительство АО ИФК «Солид» в Красноярске

Ленина, 29
+7 (391) 989 8479
+7 (391) 227 3474
+7 (391) 227 9737
krasnoyarsk@solidbroker.ru


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solidbroker.ru
Автор: Петр Савельев
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