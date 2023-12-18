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СМ.СИТИ запускает рождественскую акцию на готовые квартиры в своих проектах

СМ.СИТИ запускает рождественскую акцию на готовые квартиры в своих проектах
Иллюстрация: СМ.СИТИ

С 18 декабря СМ.СИТИ запустит рождественскую акцию и установит специальные цены на несколько квартир в сданных домах Южного берега и Нового Академгородка.

#НОВОСТИ
Акция проходит один раз в год перед новогодними днями. Ежегодно количество квартир увеличивается. Сейчас в акции участвуют 24 квартиры, что соответствует цифре наступающего года.
Мы проводим эту акцию с 2014 года, то есть уже 9 лет и традиционно перед Новым годом. В другое время мы не снижаем цены на квартиры, поэтому некоторые покупатели ждут именно декабря, чтобы приобрести квартиру со скидкой», — рассказали в СМ.СИТИ.
СМ.СИТИ запускает рождественскую акцию на готовые квартиры в своих проектах 1
В этом году в акции участвуют в основном трехкомнатные квартиры площадью от 81 до 106 кв. м в домах на ул. Набережная Южная, 12 и ул. Новый Академгородок, 74. Квартиры сдали недавно в отделке «белый куб».  
 
Праздничный бонус составляет 300 тысяч рублей за квартиру. Акция продлится до 18 января 2024. Список квартир можно посмотреть здесь.
 
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Автор: Александр Вознесенский
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