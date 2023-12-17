Сельхозпроизводителям выделили деньги на рапс и сою

Господдержка выделена тем агрокомпаниям, которые выращивают масличные и бобовые культуры.

В последние пять лет регион кратно увеличил производство рапса — плюс 62,5 тыс. тонн. А также бобов и сои. По рапсу край в целом лидирует по стране.

В региональном минсельхозе заявили, что до конца 2023 поддержат 49 компаний, которые выращивают рапс и сою. Им выделят 51,5 млн рублей.