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Сельхозпроизводителям выделили деньги на рапс и сою

Сельхозпроизводителям выделили деньги на рапс и сою
Иллюстрация: Multyfotos

Господдержка выделена тем агрокомпаниям, которые выращивают масличные и бобовые культуры.

#НОВОСТИ

В последние пять лет регион кратно увеличил производство рапса — плюс 62,5 тыс. тонн. А также бобов и сои. По рапсу край в целом лидирует по стране.

В региональном минсельхозе заявили, что до конца 2023 поддержат 49 компаний, которые выращивают рапс и сою. Им выделят 51,5 млн рублей.

Субсидии получaт сельхозоргaнизaции, которые обеспечили в этом году прирост урожaя рaпсa и сои по отношению к среднему результaту по сбору мaсличных зa пять последних лет. Им возместят зaтрaты нa возделывaние по стaвке 822 рублей зa тонну», — отметил Илья Васильев, министр сельского хозяйства края.

Автор: Петр Савельев
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