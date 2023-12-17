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Красноярский край завершает год на кредитном позитиве

Красноярский край завершает год на кредитном позитиве
Иллюстрация: Pinterest

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг региона на уровне АА, что означает прогноз «Позитивный».

#НОВОСТИ

Напомним, до июля кредитный рейтинг края оценивался аналитиками как «Стабильный». И был повышен до «Позитивного». Итоги по концу года подтвердили мнение экспертов.

Поясним, на прогноз кредитного рейтинга влияют такие критерии как:

  •  сокращение доли коммерческого долга в долговом портфеле региона;
  •  сбалансированность бюджета;
  •  достаточная доля текущих доходов;
  •  значительный объем накопленной ликвидности;
  •  высокий уровень исполнения бюджета.  

Важно, что доля капитальных расходом в общем объеме бюджетных расходов на две трети финансируется из собственных средств.

Добавим, по итогам десяти месяцев 2023 доходная часть краевого бюджета увеличилась на 11% к уровню 2022, расходная – на 7%, бюджет исполнен без дефицита.

Автор: Петр Савельев
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