Красноярский край завершает год на кредитном позитиве

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг региона на уровне АА, что означает прогноз «Позитивный».

Напомним, до июля кредитный рейтинг края оценивался аналитиками как «Стабильный». И был повышен до «Позитивного». Итоги по концу года подтвердили мнение экспертов.

Поясним, на прогноз кредитного рейтинга влияют такие критерии как:

сокращение доли коммерческого долга в долговом портфеле региона;

сбалансированность бюджета;

достаточная доля текущих доходов;

значительный объем накопленной ликвидности;

высокий уровень исполнения бюджета.

Важно, что доля капитальных расходом в общем объеме бюджетных расходов на две трети финансируется из собственных средств.

Добавим, по итогам десяти месяцев 2023 доходная часть краевого бюджета увеличилась на 11% к уровню 2022, расходная – на 7%, бюджет исполнен без дефицита.