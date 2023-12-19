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«География вкуса» предлагает красноярцам неповторимые подарки к Новому году

«География вкуса» предлагает красноярцам неповторимые подарки к Новому году
Иллюстрация: «География вкуса»

В преддверии самого волшебного праздника — Нового года — магазины «География вкуса» представляют вкусные подарочные наборы из качественного чая и кофе.

#НОВОСТИ
Они отлично подойдут для поздравления партнеров и клиентов. В составе подарков — чаи от известных чайных домов Европы Ronnefeldt  и Gutenberg с более чем вековой историей и кофе, отобранный с любовью и обжаренный в сердце Сибири на собственном производстве «Географии вкуса». А также уникальные сладости: немецкий марципан, марципан из кедровых орешков, шоколад ручной работы и другие интересные сладости.
 
Уникальные комбинации и красивая упаковка подарочных наборов придают им особое очарование и делают их незабываемым подарком, как для партнера по бизнесу, так и для близкого человека. 
С подарком от «Географии вкуса» вы подарите не только вкус и ощущение праздника, но и тепло, уют и заботу. Подарите минуты затишья и гармонии, которые останутся и после новогодней суеты», — говорят в компании.
Реклама, geovkusa.ru
Автор: Александр Вознесенский
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