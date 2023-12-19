«География вкуса» предлагает красноярцам неповторимые подарки к Новому году

В преддверии самого волшебного праздника — Нового года — магазины «География вкуса» представляют вкусные подарочные наборы из качественного чая и кофе.

Они отлично подойдут для поздравления партнеров и клиентов . В составе подарков — чаи от известных чайных домов Европы Ronnefeldt и Gutenberg с более чем вековой историей и кофе, отобранный с любовью и обжаренный в сердце Сибири на собственном производстве «Географии вкуса». А также уникальные сладости: немецкий марципан, марципан из кедровых орешков, шоколад ручной работы и другие интересные сладости.

Уникальные комбинации и красивая упаковка подарочных наборов придают им особое очарование и делают их незабываемым подарком, как для партнера по бизнесу, так и для близкого человека.

С подарком от «Географии вкуса» вы подарите не только вкус и ощущение праздника, но и тепло, уют и заботу. Подарите минуты затишья и гармонии, которые останутся и после новогодней суеты», — говорят в компании.

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