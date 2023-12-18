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Где взять вдохновение для души и тела? Разбираемся с экспертами

Где взять вдохновение для души и тела? Разбираемся с экспертами
Иллюстрация: freepik / freepik

Мы спросили представителей различных профессий, как искусство влияет на физическое и психологическое состояние человека, что нужно делать, чтобы «жить в балансе» и развиваться.

#НОВОСТИ
И.о. главного режиссера Красноярского музыкального театра Валерий Бурдик уже несколько десятков лет разбирается в тонкостях влияния музыки на физику человека. 
Где взять вдохновение для души и тела? Разбираемся с экспертами 1Если медицина занимается разными профилактическими работами и поправляет наше физическое здоровье, когда мы вдруг заболеваем, то искусство занимается лечением души. Когда человек живёт в гармонии с собой, с окружающим миром и пребывает в хорошем расположении, то и физически тело откликается. Искусство вызывает у нас радость, грусть, восторг, умиротворение и другие эмоции. Воздействие этих эмоций на душу может помочь в излечении или улучшении психоэмоционального и физического состояния. Например, музыка может поднять настроение и уменьшить стресс, картина или фильм могут вызвать воспоминания и эмоциональное пробуждение, танец или театральное представление могут передать чувства и переживания. Музыкотерапия, художественная терапия, танцевальная терапия  - это возможность выразить себя, избавиться от стресса и достигнуть баланса, — отмечает Валерий Бурдик.
С ним согласен и кандидат медицинских наук, хирург с 17-летним стажем Игорь Микитин. Он на собственном опыте знает, как состояние здоровья дает толчок для творческого развития личности. 
Где взять вдохновение для души и тела? Разбираемся с экспертами 2Как вы думаете, почему врачи так любят классическую музыку? Она помогает держать баланс внутри себя, когда от тебя требуется максимальная концентрация физических и умственных сил. Я очень люблю музыку, в частности, творчество Дмитрия Шостаковича. Чтобы переключиться, мне достаточно послушать один из его фортепианных концертов. А когда выдается возможность, с женой  ходим в театр. Я замечаю, что это помогает восстанавливать душевные силы.  Исследования ученых показывают, что регулярное погружение в мир искусства: посещение выставок, театра, концертов может вызвать положительные эмоции и стимулировать выработку эндорфинов — гормонов счастья. У человека повышается самооценка, меняется отношение к миру», — подчеркивает Игорь Микитин.
Он также рассказал, что его пациенты быстрее побеждают болезнь, если сохраняют позитивный настрой. В этом в том числе им помогает музыка. 
Давно же уже отмечено, что все, что происходит с нами  —  это в нашей голове. Наше здоровье зависит не только от того, что мы едим и насколько регулярно занимаемся спортом, а от того, с каким настроением мы просыпаемся и засыпаем», — заключает Игорь Микитин. 
Валерий Бурдик добавляет, что сейчас ритм жизни ускоряется и стоит задача вписаться в текущие реалии.
Наверное, есть ещё меланхоличные натуры, которым хотелось бы пожить спокойно, но так уже не будет. И от этого тоже нужно уметь получать удовольствие. Гармония возникает, когда ты спокоен, стабилен и адекватно воспринимаешь все происходящее», — говорит он.
Автор: Петр Савельев
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