Где взять вдохновение для души и тела? Разбираемся с экспертами

Мы спросили представителей различных профессий, как искусство влияет на физическое и психологическое состояние человека, что нужно делать, чтобы «жить в балансе» и развиваться.

И.о. главного режиссера Красноярского музыкального театра Валерий Бурдик уже несколько десятков лет разбирается в тонкостях влияния музыки на физику человека.

Если медицина занимается разными профилактическими работами и поправляет наше физическое здоровье, когда мы вдруг заболеваем, то искусство занимается лечением души. Когда человек живёт в гармонии с собой, с окружающим миром и пребывает в хорошем расположении, то и физически тело откликается. Искусство вызывает у нас радость, грусть, восторг, умиротворение и другие эмоции. Воздействие этих эмоций на душу может помочь в излечении или улучшении психоэмоционального и физического состояния. Например, музыка может поднять настроение и уменьшить стресс, картина или фильм могут вызвать воспоминания и эмоциональное пробуждение, танец или театральное представление могут передать чувства и переживания. Музыкотерапия, художественная терапия, танцевальная терапия - это возможность выразить себя, избавиться от стресса и достигнуть баланса, — отмечает Валерий Бурдик. Если медицина занимается разными профилактическими работами и поправляет наше физическое здоровье, когда мы вдруг заболеваем, то искусство занимается лечением души. Когда человек живёт в гармонии с собой, с окружающим миром и пребывает в хорошем расположении, то и физически тело откликается. Искусство вызывает у нас радость, грусть, восторг, умиротворение и другие эмоции. Воздействие этих эмоций на душу может помочь в излечении или улучшении психоэмоционального и физического состояния. Например, музыка может поднять настроение и уменьшить стресс, картина или фильм могут вызвать воспоминания и эмоциональное пробуждение, танец или театральное представление могут передать чувства и переживания. Музыкотерапия, художественная терапия, танцевальная терапия - это возможность выразить себя, избавиться от стресса и достигнуть баланса, — отмечает Валерий Бурдик.

С ним согласен и кандидат медицинских наук, хирург с 17-летним стажем Игорь Микитин. Он на собственном опыте знает, как состояние здоровья дает толчок для творческого развития личности.

Как вы думаете, почему врачи так любят классическую музыку? Она помогает держать баланс внутри себя, когда от тебя требуется максимальная концентрация физических и умственных сил. Я очень люблю музыку, в частности, творчество Дмитрия Шостаковича. Чтобы переключиться, мне достаточно послушать один из его фортепианных концертов. А когда выдается возможность, с женой ходим в театр. Я замечаю, что это помогает восстанавливать душевные силы. Исследования ученых показывают, что регулярное погружение в мир искусства: посещение выставок, театра, концертов может вызвать положительные эмоции и стимулировать выработку эндорфинов — гормонов счастья. У человека повышается самооценка, меняется отношение к миру», — подчеркивает Игорь Микитин. Как вы думаете, почему врачи так любят классическую музыку? Она помогает держать баланс внутри себя, когда от тебя требуется максимальная концентрация физических и умственных сил. Я очень люблю музыку, в частности, творчество Дмитрия Шостаковича. Чтобы переключиться, мне достаточно послушать один из его фортепианных концертов. А когда выдается возможность, с женой ходим в театр. Я замечаю, что это помогает восстанавливать душевные силы. Исследования ученых показывают, что регулярное погружение в мир искусства: посещение выставок, театра, концертов может вызвать положительные эмоции и стимулировать выработку эндорфинов — гормонов счастья. У человека повышается самооценка, меняется отношение к миру», — подчеркивает Игорь Микитин.

Он также рассказал, что его пациенты быстрее побеждают болезнь, если сохраняют позитивный настрой. В этом в том числе им помогает музыка.

Давно же уже отмечено, что все, что происходит с нами — это в нашей голове. Наше здоровье зависит не только от того, что мы едим и насколько регулярно занимаемся спортом, а от того, с каким настроением мы просыпаемся и засыпаем», — заключает Игорь Микитин.

Валерий Бурдик добавляет, что сейчас ритм жизни ускоряется и стоит задача вписаться в текущие реалии.