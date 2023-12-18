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Мэрия выдала разрешение на перестройку РУСАЛа

Мэрия выдала разрешение на перестройку РУСАЛа
Иллюстрация: РУСАЛ

Компания получила от администрации Красноярска официальное разрешение на глобальную перестройку алюминиевого завода.

#НОВОСТИ

Напоминаем, что будет сделано в рамках этого проекта. Снесут половину цехов, построенных еще при СССР. И на их месте возведут современные два корпуса, которые будут уже работать по новым технологиям, предположительно более экологичным. В РУСАЛе заявляют, что надеются уменьшить выбросы фторидов на 2/3, а бензопирен вообще не будет поступать в атмосферу города.  

Ранее проект прошел несколько этапов согласования. Были проведены общественные слушания, получены экологическая и главная государственная экспертиза. Оставалось только разрешение от мэрии, которое получено. Можно стартовать большой проект.

В ближайшее время начнутся работы по расчистке площадки и подготовки ее к строительству. Задачка со звездочкой — временный перенос сетей, которые пролегают по территории будущих корпусов.

Добавим, в целом реконструкция займет шесть лет.

 

Автор: Петр Савельев
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