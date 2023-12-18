В Красноярске включили новогоднюю иллюминацию

Вечерний город стал новогодним — включена праздничная иллюминация.

Это огни на фонарях вдоль дорог, зданиях и других сооружениях. Отдельное световое решение украшает мосты — Виноградовский, Коммунальный и пешеходную «Арфу». Также включена особая подсветка на домах по ул. Гладкова

Светятся новогодние фигуры, украсившие Красноярск. Их около 2 тыс. штук 20 типов: «Жар-птица», «снежинка», «шары», «звезды», «ракушка» и другие.

Городская иллюминация будет работать в праздничном режиме до 15.01.2024.