Банку «Левобережный» присвоен кредитный рейтинг НРА на уровне «A-|ru|»

ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) присвоило Банку «Левобережный» кредитный рейтинг на уровне «A-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный».

Кредитный рейтинг обусловлен высокими показателями рентабельности деятельности банка, качеством активов и удовлетворительной позицией по ликвидности.

Среди ключевых направлений банка кредитование физических и юридических лиц, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживание корпоративных клиентов (РКО, ВЭД, гарантии и т.д.), привлечение средств граждан во вклады, операции на финансовых рынках. Основной источник фондирования — депозиты розничных и корпоративных клиентов.

Операционная эффективность оценивается агентством на высоком уровне. Капитал банка является достаточным для соблюдения регулятивных нормативов Банка России.

Агентство положительно оценивает существенный уровень ликвидности. Нормативы ликвидности, установленные Банком России, соблюдаются с существенным запасом.

Основную долю в активах занимает кредитный портфель. В структуре кредитного портфеля наибольший вес имеют кредиты, предоставленные корпоративным клиентам и ИП. Банк кредитует МСП, в том числе по госпрограммам РФ с субсидированием ставки. Кредитный портфель розничных клиентов также показывает постоянный рост.

В портфеле ценных бумаг подавляющее большинство эмитентов имеют высокие кредитные рейтинги. Влияние основного бенефициара на развитие банка оценивается положительно.

В сентябре 2023 года кредитный рейтинг Банка «Левобережный» был подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruA-.

Справка:

Банк «Левобережный» (ПАО) – ведущий региональный банк, занимает существенную долю на рынке банковских услуг Сибирского федерального округа. Его сеть формируют офисы в Новосибирске и каждом районе Новосибирской области, Красноярске, Кемерове, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Калтане, Томске, Асино, Барнауле и Бийске. Банк предоставляет полный спектр услуг частным лицам и бизнесу. Собственные средства банка (капитал) на 01.11.2023 составили 17,0 млрд рублей, активы —122,4 млрд рублей, прибыль — 3,1 млрд рублей.

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) www.ra-national.ru — одно из старейших российских рейтинговых агентств. Осуществляет свою деятельность с 2002 года.

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