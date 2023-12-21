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Умерла Оксана Василишина из «Поиска пропавших детей — Красноярск»

Умерла Оксана Василишина из «Поиска пропавших детей — Красноярск»
Иллюстрация: Оксана Василишина/VK.com

Несколько лет она боролась с онкологией.

#НОВОСТИ

Руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» скончалась. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Сегодня вечером не стало Оксаны Василишиной. Она долго и героически боролась с болезнью, оставаясь на связи и помогая тем, кто потерял своих родных, до последнего — несмотря ни на что», — написал он.

Сообщение было опубликовано поздно вечером 20 декабря. Известно, что несколько лет назад у Василишиной диагностировали рак кишечника в четвертой стадии. А в прошлом году у нее нашли опухоль в головном мозге.

Автор: Петр Савельев
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