Умерла Оксана Василишина из «Поиска пропавших детей — Красноярск»

Несколько лет она боролась с онкологией.

Руководитель волонтерской организации «Поиск пропавших детей — Красноярск» скончалась. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев.

Сегодня вечером не стало Оксаны Василишиной. Она долго и героически боролась с болезнью, оставаясь на связи и помогая тем, кто потерял своих родных, до последнего — несмотря ни на что», — написал он.

Сообщение было опубликовано поздно вечером 20 декабря. Известно, что несколько лет назад у Василишиной диагностировали рак кишечника в четвертой стадии. А в прошлом году у нее нашли опухоль в головном мозге.