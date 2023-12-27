Кроссовер JAECOO — новый автобренд для города и путешествий уже в Красноярске

Красноярский авторынок прирос новым брендом — маркой JAECOO. В Россию бренд зашел с козырей, представив свою последнюю разработку — компактный кроссовер JAECOO J7.

«Наследник» Land Rover

Автомобильный бренд JAECOO («Джейку») — самая яркая автомобильная премьера на российском рынке. JAECOO унаследовал концепцию классических внедорожников. Дизайн автомобиля отсылает к внешнему виду таких «мужских» марок, как Jeep Grand Cherokee и Land Rover. К слову, внешнее сходство неслучайно: создавший JAECOO дизайнер раньше работал над автомобилями марки Land Rover. Четкие формы и при этом плавные линии выглядят более чем эффектно и статусно.

У кроссовера высокий клиренс и колеса диаметром 19 дюймов. Это делает JAECOO J7 отличной машиной не только для города, но и для поездок на природу. Кузов JAECOO, включая крышу, полностью оцинкован, благодаря этому ему не страшна коррозия.

Еще одна фишка — автоматически выдвигающиеся ручки. Они не боятся обледенения и хорошо работают даже при низких температурах. Главное же — мягкий ход ручек обеспечивает легкое открывание дверей.

Фишка, которая порадует каждого сибиряка, — все сиденья в JAECOO J7 (в том числе и сзади) отделаны кожей и оборудованы подогревом. Летом же комфортный автоклимат обеспечит не только кондиционер, но и панорамная крыша с люком. За счет нее в любое время года автомобиль наполнен светом, а и без того просторный салон выглядит еще больше.

Тандем классики и технологичности

В Красноярске бренд JAECOO представлен в дилерском центре «Агат» на Котельникова.

В дилерском центре «Агат» на Котельникова JAECOO J7 можно рассмотреть в деталях. Салон J7 — пример гармоничного сочетания классики и технологичности. Присутствуют и характерные для внедорожников решения — отделка с элементами роскоши. Качественный пластик панелей на дверях создает иллюзию тканевой обивки.

Сидения удобны для водителя и пассажиров любых габаритов. На заднем сиденье с комфортом может разместиться как ребенок, так и взрослый. Водительское сиденье JAECOO оснащено электроприводом. При открывании двери оно немного откатывается назад, позволяя удобно выйти из машины. Этот принцип работает и в обратную сторону: при посадке водителя в машину сиденье самостоятельно возвращается на ту позицию, которую задал владелец авто.

Первое, что видит перед собой водитель, сев в машину, — проекция на лобовом стекле. Туда выводятся самые важные показатели: скорость движения, позиция автомобиля на полосе и наличие опасностей по бокам. Информация находится точно на уровне глаз — удобство такого расположения данных трудно переоценить.

Другое инновационное решение разработчиков JAECOO J7 — два больших планшета. Один расположен за рулем, а второй — около рычага переключения скоростей. На первый выводится навигатор или данные с бортового компьютера автомобиля, а второй отвечает за множество функций и при этом не отвлекает от управления машиной. Управлять планшетом можно без рук. Принимать звонки, подключать музыку, включать кондиционер или печку и даже регулировать положение водительского сиденья — эти и многие другие функции доступны благодаря голосовому помощнику. Кнопки его вызова расположены прямо на руле.

И город, и бездорожье

Прежде чем стать обладателем данной новинки, любой автолюбитель может опробовать JAECOO J7 в деле. Записаться на тест-драйв можно в дилерском центре «Агат» на Котельникова.

В качестве трансмиссии в JAECOO J7 задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. Такая система управления обеспечивает машине очень гладкий ход, в том числе и на бездорожье. К примеру, при подъеме в гору двигатель выдает мощность в 186 л.с. при объеме в 1,6 л — машина буквально залетает вверх. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет 7,6…8,2 л на 100 км.

Подвеска JAECOO J7 достойно показывает себя как на небольших ухабах, так и на суровом бездорожье. На ямы автомобиль реагирует лишь легким покачиванием, на бездорожье ведет себя еще увереннее, преодолевая его как проложенную кем-то по полю дорожку. Система видеокамер позволяет увидеть и то, что происходит рядом с автомобилем, и то, что под ним. В дороге эта опция позволит избежать наезда на опасный камень или яму, во время парковки подскажет водителю, как действовать оптимально.

Те, кто уже испытал JAECOO J7 на дороге, говорят: эта новинка — не «паркетный» внедорожник. Он легко может стать машиной, на которой можно смело отправиться в путешествие или же остаться городским автомобилем для тех, кому важно не потеряться в потоке безликих авто.

Красноярск

пр. Котельникова 34/1

+7 (391) 222 222 4

jaecoo-agat-krasnoyarsk.ru

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