Проект «Лизинговой компании «Дельта» стал лауреатом крупной программы по развитию регионов

В Екатеринбурге наградили лауреатов программы «Лучшее для России. Развитие регионов-2023». В этом году было подано более 200 заявок. В число победителей вошел проект «Лизинговой компании «Дельта».

«Лизинговая компания «Дельта» признана лучшей в номинации «Сохранение культурного наследия» в категории «Социальные проекты и устойчивое развитие». Признание получил проект компании по увековечиванию памяти героев Красноярской воздушной трассы «Аляска – Сибирь» («АлСиб»). Это легендарный маршрут, который пролегал от Фэрбанкса (Аляска) до Красноярска. В годы Великой Отечественной войны в СССР через воздушную трассу было доставлено 8000 американских боевых и транспортных самолетов.

Лизинговая компания поддерживает группу инициаторов из поискового отряда «Трасса» и «Братства Православных Следопытов». Они занимаются поисковыми работами на местах катастроф самолетов, ищут места захоронения летчиков и устанавливают памятные знаки, восстанавливают архивы, передают экспонаты в музеи и многое другое. Так, в рамках проекта в Сухобузимской средней школе открылся современный краеведческий музей с экспозицией памяти героев «АлСиба».

Сохраняя наше общее историческое наследие, мы объединяем людей. А объединяя людей, мы вносим свой вклад в устойчивое развитие суверенитета и благосостояния страны. В этом мы видим глобальную миссию нашей компании. Мы рады, что наш проект по сохранению истории «АлСиба» получил общественное признание и вызывает живой интерес наших земляков со школьной скамьи. И это даёт нам невероятное вдохновение на движение вперед», — прокомментировал Василий Герман, директор «Лизинговой компании «Дельта», основатель агрохолдинга «Дары Малиновки».