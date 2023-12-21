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Проект «Лизинговой компании «Дельта» стал лауреатом крупной программы по развитию регионов

Проект «Лизинговой компании «Дельта» стал лауреатом крупной программы по развитию регионов
Иллюстрация: «Лизинговая компания «Дельта»

В Екатеринбурге наградили лауреатов программы «Лучшее для России. Развитие регионов-2023». В этом году было подано более 200 заявок. В число победителей вошел проект «Лизинговой компании «Дельта».

#НОВОСТИ
«Лизинговая компания «Дельта» признана лучшей в номинации «Сохранение культурного наследия» в категории «Социальные проекты и устойчивое развитие». Признание получил проект компании по увековечиванию памяти героев Красноярской воздушной трассы «Аляска – Сибирь» («АлСиб»). Это легендарный маршрут, который пролегал от Фэрбанкса (Аляска) до Красноярска. В годы Великой Отечественной войны в СССР через воздушную трассу было доставлено 8000 американских боевых и транспортных самолетов.
 
Лизинговая компания поддерживает группу инициаторов из поискового отряда «Трасса» и «Братства Православных Следопытов». Они занимаются поисковыми работами на местах катастроф самолетов, ищут места захоронения летчиков и устанавливают памятные знаки, восстанавливают архивы, передают экспонаты в музеи и многое другое. Так, в рамках проекта в Сухобузимской средней школе открылся современный краеведческий музей с экспозицией памяти героев «АлСиба». 
 
Проект «Лизинговой компании «Дельта» стал лауреатом крупной программы по развитию регионов 1
Сохраняя наше общее историческое наследие, мы объединяем людей. А объединяя людей, мы вносим свой вклад в устойчивое развитие суверенитета и благосостояния страны. В этом мы видим глобальную миссию нашей компании. Мы рады, что наш проект по сохранению истории «АлСиба» получил общественное признание и вызывает живой интерес наших земляков со школьной скамьи. И это даёт нам невероятное вдохновение на движение вперед», — прокомментировал Василий Герман, директор «Лизинговой компании «Дельта», основатель агрохолдинга «Дары Малиновки».

Справка

 
«Лучшее для России. Развитие Регионов» — одна из крупнейших российских индустриальных премий. Она вручается с 2017. Награды получают компании, продукты, услуги и выдающиеся личности, которые разрабатывают лучшие товары, бизнесы и социальные проекты на благо страны.
 

 

 

Автор: Петр Савельев
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