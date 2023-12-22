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На выходных в Красноярске потеплеет до +1

На выходных в Красноярске потеплеет до +1
Иллюстрация: rorozoa / ru.freepik.com

Предстоящие выходные будут теплыми в Красноярске. В субботу в городе будет плюсовая температура.

#НОВОСТИ
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в светлое время суток воздух прогреется до +1℃. К ночи похолодает до -9℃. В воскресенье, 24 декабря, днем будет -5℃, а в ночь на понеделеник — -12℃.
 
В субботу синоптики прогнозируют снег с дождем. В воскресенье осадков не будет.
 
На следующей неделе в Красноярске также будет тепло. Днем воздух будет прогреваться до -1...-3℃, а по ночам ожидается около -9℃. По предварительному прогнозу, снег ожидается только в среду. 
 
Автор: Петр Савельев
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