На выходных в Красноярске потеплеет до +1

Предстоящие выходные будут теплыми в Красноярске. В субботу в городе будет плюсовая температура.

По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в светлое время суток воздух прогреется до +1℃. К ночи похолодает до -9℃. В воскресенье, 24 декабря, днем будет -5℃, а в ночь на понеделеник — -12℃.

В субботу синоптики прогнозируют снег с дождем. В воскресенье осадков не будет.

На следующей неделе в Красноярске также будет тепло. Днем воздух будет прогреваться до -1...-3℃, а по ночам ожидается около -9℃. По предварительному прогнозу, снег ожидается только в среду.