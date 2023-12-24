Владислав Логинов: Современный город — это движение навстречу людям

Развитие городской среды требует комплексного подхода. О том, в какую сторону движется Красноярск и что было сделано на этом пути в 2023, рассказал Владислав Логинов, глава города.

Владислав Логинов, глава Красноярска

Дороги: новый уровень

Красноярск активно развивается и преображается. Какие проекты этого года вы бы назвали знаковыми?

— Самым заметным, пожалуй, стал ремонт дорог. Почти 79 км полотна было приведено в порядок. Это более чем вдвое превышает показатели прошлого года и более чем в три раза — 2021. Так масштабно мы не ремонтировали улицы со времен подготовки к Зимней Универсиаде. Но в текущем году было одно важное, принципиальное отличие — объекты выбирались исходя из запросов жителей. Впервые выполнили ремонт подъездных путей к 11 медучреждениям. Для повышения безопасности детей провели комплекс работ вблизи 14 школ и детских садов. Отремонтировали рекордное количество междворовых проездов — 106.

Дальнейшие планы на этом направлении тоже большие. Например, готовимся к стройке очень важной дороги в мкрн «Солнечный». Она начнется от строящегося виадука на Северном шоссе. Это будет еще одна транспортная магистраль в микрорайон — альтернатива Енисейскому тракту.

Решения в диалоге

Стройка в 2023 не ограничивалась дорогами. И основной интерес тут вызывает механизм комплексного развития территорий (КРТ). Насколько он прижился в Красноярске?

— Прижился — неправильное слово. Он реализуется и работает в рамках существующего закона. В планах на ближайшие годы несколько десятков таких проектов. Конечно, без сложностей не обходится. Взять хотя бы историю этого года — с Николаевкой. В настоящее время там определены две территории КРТ. В одной из них планируется детский сад: в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина. Во второй в границах улиц Сопочная — Пушкина — Революции — Чкалова — пр. Николаевский предусмотрен детский сад и школа на 1280 учащихся. По первой в этом году начался процесс выкупа жилья у собственников, часть жителей не согласилась с проведенной оценкой имущества. Мы еще летом создали рабочую группу, куда вошли представители администрации, застройщика, юристы, чтобы не оставить людей один на один с проблемой. Рабочая группа индивидуально общалась с каждым жителем, разбиралась в ситуации с каждым домовладением и помогала находить консенсус в вопросе выкупа. Оценка выкупаемого имущества должна быть справедливой — это наша принципиальная позиция.

По последней информации, порядка 200 жителей уже получили индивидуальную консультацию. Да, не всегда с первого раза такие встречи дают результат. Но они помогают начать открытый диалог и вести его дальше. Сейчас подключились и депутаты Законодательного Собрания края. Наша общая задача — найти взаимоприемлемые решения. На сегодня более 80 объектов в Николаевке застройщики уже выкупили, и части соглашений удалось достичь, благодаря рабочим группам.

Курс на микросреду

Упомянули о школах и детсадах. А помимо тех, что заложены в КРТ, чего ждать красноярцам в этом плане, проблема‑то остается?

— Это правда, проблема с местами в детских садах и школах у нас серьезная. Но мы работаем над ее решением. В этом нас поддерживают и губернатор Михаил Котюков, и правительство края. Благодаря финансированию по нацпроектам мы получаем необходимые ресурсы. На сегодня с 2024 по 2027 стоит задача построить шесть новых школ. Из них четыре уже строятся. Это достаточно ударный темп. В следующем году уже две школы из четырех — в Солнечном и Метростроителе — сдаем в эксплуатацию. А две оставшиеся — на Взлетке и на улице Омской — еще через год.

Плюс к этим четырем еще две — в Тихих Зорях и Образцово. Их начнем строить в 2024. И еще будем параллельно проектировать три школы — на Агроуниверситете, в пятом микрорайоне «Солнечного» и в третьем микрорайоне «Покровского».

По детским садам. За три года планируем построить три объекта. В мкрн «Бугач» сдача уже в будущем году. Потом детсад в шестом мкрн «Покровского». Рассчитываем, что реализуется проект детсада в районе ул. Лесопарковой по первому концессионному соглашению с застройщиком.

Параллельно занимаемся вопросами участков под школы. Используем механизм мены, чтобы получать землю в муниципальную собственность. Такие сделки уже реализованы на «Южном Берегу» и в «Солнечном» (5 мкрн). Готовим документы по участку в 8 мкрн.

Пришло время, когда должна измениться сама концепция развития города. Дело в том, что Красноярск становится настолько большим, что возникает задача локализации жизни горожан. Речь идет о так называемой 15‑минутной зоне доступности — работы, досуговых мест, социальной инфраструктуры. Нужно создавать микросреду, в которой все есть. Конечно, глобальные центры притяжения останутся, но для всего остального должны появиться локальные объекты.

Яркий Красноярск

Современный город — это не только инфраструктура, но и события. Они тоже формируют его образ в глазах жителей и гостей. Есть чем похвастаться Красноярску в этом ключе?

— Конечно, есть. В этом году, летом, мы запустили новый событийный проект «ЯРкие БЕРЕГА», который проходил на всех благоустроенных набережных Енисея. И он выстрелил. За сезон — три летних месяца — было организовано более 600 интерактивных площадок, 740 творческих коллективов радовали красноярцев и гостей. За 13 недель на «ЯРких БЕРЕГАХ» побывали более 228 тыс. человек. Совершенно точно проект состоялся и полюбился горожанам. Еще один новый проект — «Фабрика народных инициатив», который наполнил событиями красноярские дворы. И что важно — создателями событий во дворах стали сами красноярцы, мы только помогли воплотить их инициативы в жизнь.

Аквапарк все‑таки построят? А по местам активного водного отдыха есть подвижки? Очень городу не хватает таких объектов.

— Если говорить об аквапарке, то на сегодняшний момент инвестор не вписывается в те финансовые решения, которые были приняты ранее. Ему пришлось корректировать проект строительства, вносить изменения в техническую часть и снова отправлять на Госэкспертизу. В настоящее время она пройдена. От застройщика есть запрос на федеральное финансирование, он рассчитывает на его получение для достройки аквапарка. Работа над этим проектом продолжается.

Также в скором времени в Красноярске должен появиться семейный оздоровительный центр на территории бывшего завода «Сибсталь». По информации представителя Индустриального парка «Красный Яр», который владеет этой территорией, сейчас закончена прокладка инженерных сетей. Из‑за морозов приостановлены фасадные работы, подрядчик занят внутренней отделкой помещения по дизайн‑плану. Ориентировочный срок сдачи объекта — второй квартал 2024. Так что и по таким объектам Красноярск прирастает и развивается.

Планы на завтра

Судя по разговору, планы на следующий год уже в большей мере понятны. Чего еще ждать красноярцам?

— В первую очередь это реализация нацпроектов, подготовка к 400‑летию Красноярска и решение вопросов, о которых говорят горожане. Обязательно продолжим модернизацию дорожной сети. На будущий год у нас 64 объекта. Из крупных — ул. Копылова, Северное шоссе, пр. 60 лет Образования СССР. Много участков на правом берегу — Семафорная от Предмостной до Крастэц, Лесопильщиков, Грунтовая и так далее. Также будет продолжена работа по ряду крупных проектов, стартовавших ранее. Например, благоустройство Центрального парка. Постепенно преображаются острова. В Татышев‑парке в этом году благоустроили берега озер, смонтировали современный сценический комплекс. В районе островов Отдыха и Молокова благоустроили берег Абаканской протоки. Активность в этом направлении планируем наращивать. На днях утвердили бюджет на будущий год. Город получит 10 более современных и комфортных скверов и парков, поддержим 10 инициатив по благоустройству от жителей и многое‑многое другое. Так что можно быть уверенным: Красноярск не свернет с пути развития и повышения качества жизни. Ведь современный город — это движение навстречу людям.

Беседовал Евгений Волошинский