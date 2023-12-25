Годовая инфляция в Красноярском крае превысила 8% за ноябрь 2023

К декабрю инфляция в регионе составила 8,21%. Это выше как показателя по Сибири, так и общего темпа ускорения по России. Один из главных факторов — сохранение высокого спроса на некоторые категории.

В ноябре 2023 годовая инфляция в Красноярском крае продолжила идти на увеличение: к декабрю она составила 8,21%. Напомним, по итогам октября этот показатель был равен 7,61%.

В красноярском отделении Сибирского главного управления ЦБ РФ отмечают: основные факторы ускорения инфляции — сохранение высокого потребительского спроса на отдельные товары и услуги, а также перенос растущих издержек производителей и поставщиков в цены.

Например, цены на продовольственные товары в годовом сопоставлении увеличились на 8,01%. В октябре же этот показатель оценивался в 6,59%.

Еще выше стал годовой темп прироста цен на услуги в ноябре — их стоимость увеличилась на 12,53%. Здесь разрыв с октябрем ощутимо меньше: тогда рост стоимости оценивали в 12,43%.

В целом годовая инфляция в Сибири за ноябрь увеличилась до 8,06% (в октябре ее оценивали в 7,22%). По России же рост инфляции оценивают до 7,48% (в октябре он дошел до 6,69%).