Сообщники по развитию: каким был городской форум

В Красноярске прошел городской форум, главной темой которого стало построение эффективного диалога между властью и жителями.

Планируя развитие городов, муниципальные власти все чаще стараются слушать и слышать их жителей. В результате множество инициатив горожан находят свое воплощение. Особенную роль в этом процессе играют различные городские сообщества — как источники идей, отражающих потребности многих. О том, как включить большее количество людей в реформирование городской среды и как строить диалог между ними и властью, говорили на XIX Красноярском городском форуме «Форум городских сообществ. Муниципальный диалог».

Сегодня мы являемся участниками и свидетелями качественных преобразований в нашей стране. Все большую ценность приобретают диалог, взаимопомощь, выстраивание взаимодействия с региональным и федеральным уровнями власти, поддержка профильных экспертов, — сказала Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Форум собрал гостей и экспертов не только из Красноярска и края, но и из Абакана, Благовещенска, Выборга, Выксы, Санкт‑Петербурга и других городов — все с опытом создания и функционирования городских сообществ.

Красноярск является достаточно амбициозной площадкой, чтобы обсуждать реализацию крупных программ, важных вопросов формирования сообществ, которые являются драйверами развития не только отдельных территорий, но и всей страны. Здесь на высоком уровне отстроена работа с молодежными сообществами, — отметил Николай Сженов, руководитель экспертно‑аналитического центра «Научно‑образовательная политика» и ведущий эксперт Института образования НИУ ВШЭ.

Знаковой иллюстрацией успехов Красноярска на поприще работы с идеями горожан могут служить результаты реализованного в этом году проекта «Фабрика народных инициатив». Всего на участие в нем было подано 207 заявок. В итоге 105 (60 культурно‑патриотических и 45 спортивных) были реализованы.

Авторами «Фабрики народных инициатив» и его главной движущей силой стали красноярцы. Это сообщество жителей, которое «написало» новую историю жизни красноярских дворов, добрососедства и объединения людей. Мы увидели показательный пример того, как сообщество меняет свой город, создает его настроение, — сказал Владислав Логинов, мэр Красноярска.

Лучшей же инициативой, по результатам народного голосования, в котором приняло участие более 30 тыс. красноярцев, признали проект «Символ города». Его автор Елена Пастушенко получила награду из рук главы городской администрации.

«Фабрика народных инициатив» далеко не единственный проект, ставший воплощением диалога горожан и власти. Были еще «ЯРкие Берега», высадка 50 тыс. деревьев и многие другие инициативы, которые поддержал муниципалитет.

Также в рамках форума Владислав Логинов наградил лауреатов ежегодной премии «Семья — душа и сила Красноярска!». Ее вручают многодетным семьям, активно участвующим в жизни и развитии города. В этом году обладателями премии стали восемь семей. Все они получили не только памятные призы, но и денежное вознаграждение в размере 100 тыс. рублей.

Все эти проекты, по мнению экспертов форума, являются ярким примером включения некоммерческих организаций, представителей бизнеса, жителей в обсуждение и решение городских задач. Однако задача большего вовлечения людей и организаций в этот процесс остается актуальной. Вокруг этого и развернулась основная полемика на форуме.