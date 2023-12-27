«Стройинновация»: из Сибири с комфортом

2023 для ГК «Стройинновация» стал показательным. Он продемонстрировал, что нет ничего невозможного для единомышленников, которые уверены в своей цели и идут к ней, не отклоняясь от курса.

Застройщик достигает успехов в текущих проектах и смело запускает новые, знаковые и амбициозные, призванные изменить облик Красноярска. Этот подход компания распространяет и в других регионах страны.

UNIVERSальное решение

Группа компаний «СтройИнновация» относительно недавно работает на строительном рынке Красноярска, но уже зарекомендовала себя как надежный и нетривиальный застройщик. Первый ее жилой комплекс в городе — Innovation — сразу вызвал живой интерес покупателей, а следующий проект — ЖК «Пушкин» — многих удивил эстетикой и лаконичностью архитектурных решений и стал финалистом одной из самых престижных премий отрасли Urban Awards.

Продолжает эту традицию и ЖК UNIVERS, который компания строит вдоль пр. Свободный, неподалеку от Сибирского федерального университета. По плану комплекс будет состоять из 5 кварталов, в каждом по 3…4 дома от 9 до 25 этажей. Идущие вверх по склону как бы ступенями, дома обеспечат жителей максимальным количеством солнечного света и позволят наслаждаться видами Красноярска и его окрестностей.

Проект насыщен решениями по благоустройству дворовой среды — детские площадки, локации для отдыха и занятий спортом. Особое внимание уделено озеленению, освещению, дизайнерскому оформлению входных групп, а также социальной инфраструктуре. Жилой микрорайон UNIVERS строится с применением механизма комплексного развития территорий, на который в компании делают большие ставки. Это показывает и статистика: в сентябре 2023 компания заняла 11 место в стране по объему жилья, возводимого по программе КРТ (по данным портала ЕРЗ).

По словам Марии Свичкарь, коммерческого директора «СтройИнновации», этот механизм позволяет городу устанавливать тот объем социальной инфраструктуры, который застройщик берет на себя в рамках строительного проекта. В выигрыше остаются все: и администрация, получающая социальные объекты, и застройщик, возводящий привлекательные для покупателей комплексы, и будущие жители, которые могут быть уверены, что спортивный объект, школа или детский сад здесь точно появятся. Так, в ЖК UNIVERS будет построен муниципальный детский сад на 270 мест. Концессионное соглашение с городом (первое в его истории) уже подписано, стартовали подготовительные работы на стройплощадке.

— Наш детский сад будет выполнен по всем нормам качества и безопасности, предъявляемым к подобным учреждениям, при этом архитектурное решение будет в одном ключе с архитектурой UNIVERS — такое же яркое и современное. Завершить строительство и ввести его в эксплуатацию мы планируем уже в 2025. Полагаю, что в будущем подобное партнерство между государством и предпринимателями станет эффективным механизмом решения вопросов дефицита мест в образовательных учреждениях, — говорит Мария Свичкарь.

Еще одним важным событием в жизни проекта стал ввод в эксплуатацию первой очереди, строительство которой по проектной декларации должно было завершиться весной 2025. Собственники уже получают ключи от своих квартир и приступают к их отделке.

— Первые сданные дома получились даже лучше, чем на проектных рендерах — яркие, красивые, стильные. Отдельного внимания заслуживают дизайнерские входные группы, в которые мы вложили душу. Каждый квартал комплекса символизирует одну из стихий. Первая очередь строительства воплощает стихию земли. Здесь мы отразили мотивы нашего родного Красноярского края, его земель во всем многообразии: от зеленых просторов сибирской тайги до величественных Столбов, фото которых украшает одно из лобби.

Мы слышим много положительных отзывов, что заряжает нас оптимизмом и стремлением строить еще лучше. И у нас получается. Например, вторая очередь UNIVERS также возводится с опережением графика. Плюс получено разрешение на строительство третьей. В планах летом 2024 приступить к проектированию четвертого и пятого кварталов,— рассказывает Мария Свичкарь.

Стройка в комплексе

В конце 2022 ГК «СтройИновация» зашла в еще один крупный проект — «Николаевские кварталы». Появятся они в так называемой нижней Николаевке (участок в границах улиц Копылова — Пушкина — Бограда — Карла Либкнехта — Ленина). Проект также будет реализован по программе комплексного развития терри­тории (КРТ).

В рамках договора КРТ запроектирован детский сад на 300 мест, сквер, появятся торгово‑пешеходные улицы и другие общественные пространства. Также здесь разместится спортивный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м, который будет построен застройщиком за счет собственных средств и передан городу в безвозмездное пользование. При этом одна из задач, которую застройщик ставит перед собой, — сохранение маркеров истории района, его идентичности.

Сибирское Подмосковье

География работы «СтройИнновации» не ограничивается одним лишь Красноярском. В частности, компания сейчас строит ЖК комфорт‑класса «Андреевка Life» в Подмосковье. Возводится он также по договору КРТ.

— Проект «Андреевка Life» — это дома комфорт‑класса с яркими фасадами, просторными дворами и многоуровневым наземным паркингом. В комплексе будет все необходимое для повседневной жизни: детский сад, магазины, спортивные площадки, развитая транспортная инфраструктура. Строительство ведется с соблюдением высоких стандартов компании, в числе которых дизайнерские входные группы с отделкой керамогранитом, — рассказывает коммерческий директор застройщика.

Первая очередь «Андреевки Life» уже строится и планируется к сдаче не позднее второго квартала 2025. К этому же сроку здесь появится собственный детский сад на 150 мест. ЖК расположен в живописном поселке в пяти минутах от Зеленограда. В самом городе «СтройИнновация» в скором времени начнет строительство еще одного ЖК, теперь уже с московской пропиской — «Зеленоград Ривьера».

Группа компаний «СтройИнновация» получает признание не только среди клиентов, но и в экспертном сообществе. Так, в 2023 она второй год подряд получила золотой знак «Надежный застройщик России», который присуждает Фонд развития механизмов гражданского контроля (РМГК). Организация проверяет строящееся жилье во всех субъектах РФ на предмет соблюдения прав участников долевого строительства, а также выясняет, нет ли к застройщику претензий со стороны контролирующих органов. На основе этих данных и формируется итоговый рейтинг.

— Этот год был для нашей компании богатым на новые проекты. В 2024 многие из них войдут в активную фазу, что сделает следующий год не менее ярким. Да и нам есть чем удивить и порадовать наших покупателей, — говорит Мария Свичкарь.

stroyinn.info

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