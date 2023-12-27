Безопасность всегда выгодна

В 2024 вступают в силу законодательные новеллы, суть которых — защита клиентов от мошенников, действующих через цифровые технологии и телефонные коммуникации.

Операторы связи постоянно сталкиваются с мошенниками, использующими коммуникационную инфраструктуру компаний. Как правило, это подмена номеров на те, которые вызывают доверие: госслужбы, банки, местная администрация и полиция...

Ваш звонок отклонен!

В качестве противодействия мошенникам Роскомнадзор внедрил систему «Антифрод», которая выявляет и предотвращает подмену телефонных номеров. Она проверяет, действительно ли абонент с указанным номером инициировал звонок. Если проверка не пройдена, система блокирует звонок и не позволяет мошенникам дозвониться до жертвы. Эта система практически сразу была подключена операторами «большой четверки» и отлично показала себя в действии. Теперь мошенники практически всегда вынуждены звонить через мессенджеры.

Применение системы позволяет не только сократить финансовые потери абонентов, но и повысить доверие пользователей, ведь зачастую люди уверены, что операторы становятся частью мошеннической цепочки, хотя, как правило, это простая невнимательность к безопасности своей инфраструктуры или кадровый голод на позициях, отвечающих за безопасность. Поэтому некоторые небольшие операторы все еще не подключены к системе. В рамках ФЗ‑319 «О связи» они обязаны подключиться к «Антифрод» не позднее марта 2024. В случае неподключения к системе штраф составит 0,6…1 млн рублей.

Идти по цифровому следу

Но даже если телефонная связь находится под защитой, мошенники могут широко использовать интернет.

Есть еще одна система, позволяющая противодействовать преступности, зашедшей в коммуникационные каналы. Это система оперативно‑розыскных мероприятий СОРМ‑3. Она является ключевой в арсенале правоохранительных органов РФ. Основное назначение СОРМ заключается в предоставлении возможности государственным органам осуществлять сбор, обработку и анализ данных, передаваемых через отечественный сегмент Интернета.

В последние годы законодательство России в области СОРМ претерпело ряд изменений. Основным обновлением стало введение системы СОРМ‑3, которая расширила возможности отслеживания и усилила требования к операторам связи. Важные аспекты, касающиеся изменений в законодательстве, включают обязательное внедрение оборудования СОРМ‑3 для всех операторов связи и упрощение процесса доступа к данным для правоохранительных органов.

Если в первой и второй версии СОРМ данные собирались единым массивом, в СОРМ‑3 собирается статистика и формируется профиль пользователя с определенным набором данных, вся ненужная информация (фильмы, музыка и пр.), отсеивается.

СОРМ‑3 интегрируется с другими информационными системами госорганов, что позволяет создавать единую базу данных для анализа и прогнозирования угроз. Такой подход способствует оперативному реагированию и более точной координации усилий различных служб.

Контроль за исполнением положений, связанных с использованием СОРМ‑3, проходит на нескольких уровнях. Государственные регуляторы проводят регулярные проверки операторов связи на предмет соответствия требованиям законодательства в области обеспечения возможности проведения оперативно‑розыскных мероприятий. В 2023 акцент делается на повышении прозрачности процессов и укреплении механизмов защиты конфиденциальности в рамках действующего законодательства.

Ключевое в решении внедрения СОРМ‑3 — это поиск подходящего специалиста. Компания Telezon, имея высокую квалификацию и репутацию, предлагает эффективные решения, которые помогут обеспечить полное соответствие требованиям регуляторов.

Доход сохраняется

Наконец, если указанные выше требования являются слишком высокими, создают сложности ведения вашего бизнеса или делают его нерентабельным, есть возможность отказаться от лицензии на услуги связи. Вместо инвестиций на поддержание и обновление инфраструктуры для систем «Антифрод» и СОРМ‑3 можно сосредоточиться на других направлениях бизнеса, при этом продолжать получать доход от абонентов. Это вполне реально с нашей услугой отказа от лицензии. Мы поможем собрать все необходимые документы и составить обращение к регулятору. Но самое главное, что при передаче ваших абонентов в Telezon ваш бизнес будет получать до 65% от текущего дохода оператора.

С нами отказ от лицензии на услуги связи станет не только простым и быстрым, но и выгодным!

Для бесплатной консультации по внедрению «Антифрод», СОРМ‑3 или отказу от лицензии на услуги связи звоните по номеру 8 800 775 5117.

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