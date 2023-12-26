Концентрация лучших представителей бизнеса

«Первый деловой клуб» завершает год победами на премии «Человек года». И одновременно масштабными планами на 2024.

Клуб является сегодня самым влиятельным бизнес-сообществом Красноярска, куда входят 150+ ведущих предпринимателей более чем из 30 сфер бизнеса.

Начиная с 2022 «Первый деловой клуб» учреждает собственную номинацию на премии «Человек года». Это решение вызвано тем, что 14 номинаций (организаторы премии ограничивают их количество) не позволяют отметить лидеров других сфер рынка. А их в клубе немало. Для того чтобы номинировать представителей из разных отраслей, при этом выдерживая как миссию премии, так и ценности клуба, были разработаны подробные критерии:

вклад в развитие значимых для региона отраслей;

импортозамещение — создание технологического или экономического суверенитета региона;

социальная ответственность бизнеса;

участие в благотворительных проектах;

некоммерческая поддержка предпринимательского сообщества;

лидерство в отрасли;

сложность проекта или бизнеса;

безупречная репутация в предпринимательском сообществе.

В составлении лонг‑листа принимают участие все резиденты клуба. Очное голосование по шорт‑листу проходит в формате праздничного шоу. Готовятся подробные профайлы по каждому номинанту, они зачитываются со сцены, а затем прямо в зале идет голосование. Процедура подсчета тоже максимально прозрачная. Однако имя главного победителя организаторы клуба держат в тайне до церемонии вручения премии, чтобы сохранить интригу и подарить лидеру года самые яркие эмоции от победы.

В 2023 победителем номинации «Предприниматель года» по версии «Первого делового клуба» стал Андрей Климович, основатель и руководитель компании «АльянсСервис». Его компания занимается ремонтом и обслуживанием спецтехники различного назначения. С 2018 входит в сводный реестр организаций оборонно‑промышленного комплекса РФ, что дает ей право обслуживать военную технику и вооружение. На конец 2022 копания была представлена 50 филиалами по всей стране и являлась абсолютным лидером в свой сфере.

В 2023 Андрей Климович попал в пуб­личное пространство благодаря уникальному проекту — было запущено производство снегоболотоходов «Варяг». Машина предназначена для экстремальных условий эксплуатации и идеально подходит для Крайнего Севера, силовиков и военных. Эксплуатация модели возможна при температуре до –60 градусов по Цельсию. Вездеход планируется продавать крупным компаниям и холдингам, горнодобывающим предприятиям и частным лицам.

К слову, «Варяг» особо отмечался в номинации «Производственник года: местная прописка», и Андрей Климович вошел в шорт‑лист вместе с другими яркими представителями реального сектора экономики.

Андрей Климович уделяет большое внимание профессиональному развитию и росту, как своему, так и сотрудников компании. В компании на регулярной основе проводятся стратегические сессии, приглашаются специалисты со стороны для обучения управленческим навыкам и эффективному менеджменту. Награжден медалью «За реконструкцию БАМа», множеством грамот и благодарственных писем.

В целом 30 резидентов клуба вошли в различные номинации и были экспертами премии «Человек года `2023». Больше всего представителей бизнес‑сообщества было в номинациях «Производственник года: местная прописка» и «Сердце бизнеса». Также резиденты попали в номинации «Частное детское образование» и «Частная медицина. Клиники».

— То, что резидентов клуба было много в производственной и благотворительной номинации, очень показательно и многое говорит о качестве людей и их бизнеса. В «Первом деловом клубе» мы объединяем людей дела, которые не только вкладывают в развитие своего бизнеса, но и вносят существенный вклад в подъем отраслей реального сектора экономики. Что касается благотворительности, то практически каждый резидент клуба занимается добрыми делами, причем системно, по многу лет, поддерживая разные проекты и конкретных людей, — отмечает Андрей Перфилов, учредитель «Первого делового клуба».

В номинации «Производственник года: местная прописка» также победил резидент клуба — Павел Сачков, руководитель Сосновоборского завода металлоконструкций. СЗМК специализируется на изготовлении сложных изделий по индивидуальным проектам из металла: горизонтальных стальных емкостей и резервуаров объемом от 1 до 150 к. м, противопучинных металлических свай, металлических дренажных колодцев, опор для нефтепровода и т. д.

В 2022 компания получила разрешение на выполнение работ по огнезащите материалов. Новый участок потребовал расширения производственных площадей на 1290 кв. м.

В 2022 СЗМК приобрел автоматическую линию раскроя и пиления профилей Ficep, став единственным предприятием в Красноярском крае, на котором установлено такое оборудование. А в 2023 парк завода пополнился оборудованием дробеструйной очистки, а также новым лазерным станком.

Внедряя принципы бережливого производства, СЗМК к сегодняшнему моменту увеличил производительность на 35…40%.

Уходящий год «Первый деловой клуб» завершил инвестсессией, организованной Сообществом инвесторов Красноярского края, входящим в единую деловую экосистему клуба. На инвестиционном событии были представлены проекты емкостью от 3 млн до 300 млн с гарантированной доходностью от 20% до 100% из сфер туризма, ресторанного бизнеса, ивента, IT, сельского хозяйства и других отраслей. Среди них:

агрокомплекс нового поколения «Горная форель»;

сеть спортивных клубов без персонала;

открытие второй бургерной «Jumbo&Уклейка»;

расширение действующей базы отдыха;

яхт‑sharing;

онлайн‑платформа для организации праздников;

приобретение от 1 до 12 точек одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания;

открытие ресторана грузинской кухни;

и еще 6 проектов из других сфер.

Участники мероприятия не только смогли установить деловые связи, но и получили срез по лучшим инвестпроектам предпринимателей Красноярского края. Уже сейчас формируется график инвестсессий на 2024.

— Планы на следующий год, как и принято у нас в клубе, масштабные. Причем это связано как с количественными планками, так и с качественными показателями. Клуб будет расширяться. Как за счет новых резидентов, так и за счет зон присутствия. Мы выходим на край и, вполне вероятно, за его пределы. Наращиваем экспертность и статусность института советников. Рассматриваем большие благотворительные, культурные и деловые проекты для поддержки и интеграции. Будет расти как пул проектов инвестсессий, так и их качество, инвестиционная емкость и отдача. Клуб — это люди. Их интеллектуальный, деловой, экспертный, но самое главное, духовный, человеческий потенциал. Статус, влияние, успех — это прежде всего ответственность и постоянный вопрос: ради чего большего я это делаю, что отдаю в этот мир? Именно поэтому в клубе высочайшая концентрация лучших представителей регионального бизнеса. Хочу каждого резидента «Первого делового клуба» поздравить с наступающим Новым годом, поблагодарить за доверие и сотрудничество и пожелать новых побед, в том числе на премии «Человек года `2024», — резюмирует Андрей Перфилов.