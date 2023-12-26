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Сергей Ладыженко: Красноярский край продолжает мощный инвестиционный рывок

Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири
Сергей Ладыженко, генеральный директор Корпорации развития Енисейской Сибири. Иллюстрация: ДК

Все эти достижения 2023 позволяют рассчитывать на то, что инвестиционная активность в Красноярском крае продолжит расти и в 2024.

#НОВОСТИ

Вызов

Одним из главных вызовов 2023 стал быстрый рост ставки Банка России. Это привело к увеличению кредитных ставок, что всегда негативно отражается на инвестиционной активности компаний, поскольку сильно удорожает финансовые ресурсы. 

Решение

Чтобы это не превратилось в критичный тренд, мы активно предлагали нашим инвесторам пользоваться федеральными и региональными мерами финансовой поддержки. И они охотно обращались за ними. Например, большим спросом пользовались льготные займы от регионального Фонда развития промышленности.

Благодаря этому удалось не только удержать инвестиционную активность в регионе на достаточно высоком уровне, но и обеспечить ей восходящий тренд. По данным Росстата, за третий квартал край показал динамику 13,1% к аналогичному периоду прошлого года в реальных ценах. И есть все основания полагать, что итог года будет не менее позитивным. Край продолжает мощный инвестиционный рывок, основой которого является реализация комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», в который сегодня входят 40 инициатив.

В целом же сегодня на сопровождении Корпорации развития Енисейской Сибири находятся 192 инвестиционных проекта на общую сумму 2,85 трлн рублей. Из них 84 заявлены в 2023. Общая инвестиционная емкость этих проектов превышает 400 млрд рублей. В основном это проекты в сфере промышленности, туризма, агропромышленного комплекса, логистики. Среди новых проектов края можно отметить строительство горно‑обогатительного комбината для производства золота в Северо‑Енисейском районе Красноярского края, создание логистического парка в Емельяновском районе, строительство логистического комплекса для Wildberries в Красноярске.

Перспективы

Все эти достижения 2023 позволяют рассчитывать на то, что инвестиционная активность в Красноярском крае продолжит расти и в 2024. В первую очередь продолжится активная фаза реализации наших основных проектов. Также мы видим большой пул проектов, которые в следующем году перейдут в стадию строительно‑монтажных работ. И, безусловно, мы продолжим работу по привлечению новых инвестиционных проектов, что станет заделом на будущие периоды. 

Автор: Петр Савельев
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