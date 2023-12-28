Офис в радиусе жизни

Найти удобный и стильный офис в Красноярске — задачка со звездочкой. Особенно если важна не только внутренняя «картинка помещения», но и среда обитания в целом.

Ведь на работе мы подчас проводим больше времени, чем дома. Значит, нам важно, что находится вокруг офисных метров.

Попасть в «микрокосмос»

Сначала про правильное место. ЧИЖИ — новый формат жизни на городских полянах, вдали от суеты и шумных дорог, но с развитой инфраструктурой и прекрасной транспортной доступностью до делового и исторического центра города. Микрорайон находится на границе Покровского и Взлетки. Вся деловая активность рядом. При этом сам микрорайон насыщен разнообразными форматами общественных пространств и всевозможными локациями, создающими фирменный арбановский «микрокосмос» — среду с собственным характером и атмо­сферой. Это и двусветный павильон «Гнездо» с всесезонным катком на кровле и ресторанами, стрит‑ритейл и кофейни в стилобатах, фирменное озеленение и масса локаций для отдыха и спорта.

Небанальные решения

Сами офисные помещения бизнес‑цент­ров «Западный» и «Восточный» заслуживают пристального внимания. Это 4‑этажные офисные здания с помещениями разного типа. Например, есть помещения с витражными окнами, французскими балконами и даже с собственным выходом на террасу.

К продаже представлены офисы на 2…4 этажах. И приобрести их можно уже сейчас. Что касается первых этажей, то они будут доступны только на условиях аренды.

Первая очередь бизнес‑центров «Восточный» и «Западный» сдается вместе с первыми домами микрорайона в 2024.

Лимитированное предложение

Можно сказать, что продажа офисных помещений в БЦ «Восточный» и «Западный» — беспрецедентная оферта от АРБАН. В последнее время компания не продавала коммерческую недвижимость, стараясь самостоятельно формировать социально‑бытовую инфраструктуру жилых районов. Однако дефицит офисов в правильном месте, да еще в зданиях с небанальными архитектурными решениями, побудил немного отойти от собственных правил и вывести на рынок «лимитированную» линейку предложений.

P. S. Застройщик имеет успешный опыт в возведении офисных помещений — компактный, но удобный и стильный БИЗНЕС‑ПОРТ в квартале ­SkySeven, а также самый высотный в Красноярске бизнес‑центр с бассейном на 24‑м этаже — «Баланс». Две башни, соединенные атриумом, по‑прежнему остаются лучшим офисным пространством города. «Западный» и «Восточный» дополнят линейку коммерческой недвижимости АРБАНА новым решением — офисными помещениями внутри уникального микрорайона, предназначенного для динамичных, современных жителей мегаполиса.

Ирина Одинец

директор по продажам и маркетингу ГСК АРБАН

В стремительно меняющемся мире с его невероятными темпами очень важна концентрация ресурса. В том числе это проявляется в организации «радиуса жизни». Когда дом, досуг, офис находятся рядом, мы кратно экономим время, можем организовать всю свою жизнь — личную и профессиональную — в шаговой доступности, быстро переключаясь на разные роли. Именно из этих соображений мы запроектировали в микрорайоне «домашние» бизнес-центры «Восточный» и «Западный». При этом разнообразие социально-бытовой инфраструктуры ЧИЖЕЙ дает полное ощущение яркости городской жизни рядом с домом и офисом.

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