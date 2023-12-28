GIULIA NOVARS — премиум-мебель без компромиссов

Giulia Novars — один из первых отечественных производителей мебели, удостоившийся авторитетной европейской премии в области дизайна Red Dot.

Наряду с профессиональным сообществом высокую оценку мебели бренда дают и клиенты — более 60% заказчиков обращаются по рекомендациям. Почему аудитория премиум‑сегмента выбирает Giulia Novars, рассказывает Наталья Дорошенко, руководитель салона Giulia Novars в Красноярске.

Премиальная мебель — что это в первую очередь?

— Это максимальный комфорт клиента на всех этапах работы над проектом, надежность, безупречное качество и эстетика уже готового решения. Начиная от знакомства с заказчиком и до момента установки мебели мы руководствуемся комплексным подходом. Зачастую мы заходим на объект еще до начала ремонта, чтобы дать технические рекомендации по выводам электрики и сантехники, габаритам ниши под мебель. В дальнейшем при установке это сэкономит клиенту время и средства.

По сути, мы не только делаем мебель, а участвуем в создании интерьера всего жилого пространства. Материалы, которые используются в мебели, могут быть про­дуб­лированы в иных элементах интерьера, например в оконных откосах, дверях и панелях, и прочем. Как и вся мебель Giulia Novars, они будут сделаны непосредственно под клиента и в единственном экземпляре.

Премиум — это европейские материалы и оборудование, за счет чего и достигается высокое качество. Гарантия на мебель Giulia Novars — 5 лет, а в течение 10 лет клиент получает постсервисное обслуживание. Реальный же срок эксплуатации мебели — до 15…20 лет. Мы очень долго идем рука об руку с нашими заказчиками. Идеальную геометрию обеспечивает использование цельноклееных корпусов, кромка на торцах по всему периметру шкафов, круговая обработка фасадов шпоном, краской или лаком. Вся мебель изготавливается на фабрике и приходит к заказчику уже в собранном виде, в том числе с навешенными фасадами, установленной фурнитурой и полочками.

А если говорить о стиле: премиум — это классика или модные тренды?

— Исходя из того, что мебель должна служить человеку не 5…7, а 15…20 лет и в погоне за трендами нужно соблюсти баланс, мы создаем проекты вне времени и вне концепции. При этом каждое решение дополнено актуальными модными новинками, к примеру, акцентами сегодня могут быть медь или латунь.

Заказчик не ограничен в выборе — классика, неоклассика, ар‑деко, минимализм, хай‑тек, лофт. Giulia Novars производит кухни, гостиные, гардеробные, мебель для ванных комнат, нестандартные изделия. Реализовать любые дизайнерские идеи позволяет огромный ассортимент актуальных материалов, фурнитуры и элементов наполнения. Все современные механизмы и новинки дизайнерской мысли всегда представлены в салоне в Красноярске — увидеть их можно лично.

Giulia Novars — один из российских брендов, приглашенный к участию в миланской выставке EuroCucina, которая задает тренды в создании мебели. Наши решения всегда актуальны — не только с точки зрения дизайна и эстетики, но и с точки зрения «начинки». Мы интегрировали в нашу мебель голосовой помощник «Алиса», который позволяет управлять всеми механизмами, подсветкой, «фартуком», выдвижным баром при помощи голоса, жестов или с экрана смартфона. Высокое качество мебели подразумевает надежную и удобную в использовании технику. Как официальный представитель брендов SMEG, ASKO, V‑ZUG предлагаем клиентам только лучшее.

Более 60% клиентов компании обращаются в нее по рекомендациям. Какова формула успеха Giulia Novars?

— Для нас в мебели не существует мелочей и компромиссов. Каждый сотрудник компании, от дизайнера до сборщика, досконально знает свой продукт. Мы стараемся работать по принципу «с какими бы трудностями мы ни столкнулись в работе, у клиента всегда должно остаться приятное послевкусие от работы с нами!» Отсюда и готовность рекомендовать нас родным и друзьям. Потому что премиум‑мебель — это в первую очередь положительные эмоции от пространства и каждого из его элементов.