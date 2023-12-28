Умка — это люди!

«Умка» и «Умка‑Школа» — лидер в частном образовании Красноярска и самое мощное сообщество педагогов‑единомышленников.

Каждый из почти 300 сотрудников «Умки» — специалист с высшим образованием, две трети отмечены наградами от министерства образования. Сопровождая становление авторской жизненной позиции ребенка, педагоги «Умки» претворяют в жизнь уникальную образовательную концепцию — школу, которая превращает таланты в профессию.

Готовим деловых людей, которые будут строить наше будущее

Татьяна Андреева

основатель и руководитель сети

семейных центров «Умка» и «Умка-Школы»

В сфере образования педагог — ключевая фигура, поэтому сотрудников мы взращиваем, холим и лелеем. Вопросы формирования команды — моя постоянная забота и ответственность. Однако при выборе школы и класса важна не только личность учителя, но и система. Только тогда, когда выстроен алгоритм подбора и развития кадров, родитель может доверять образовательной организации, а процесс обучения идет максимально качественно и эффективно. В «Умке» этот алгоритм формировался годами — сегодня мы работаем по нему сами и делимся прогрессивными практиками, доращивая до высоких стандартов коллег и клиентов. В этом году «Умка» и «Умка‑Школа» второй раз стали соучредителем номинации «Частное детское образование» премии «Человек года». Тема премии — нейронные связи — имеет прямое отношение к частному образованию. Нейронные сети — это те самые «мозги» компьютера, которые могут обучаться и раз от раза совершенствоваться. Но чтобы сети работали на высшем уровне, нужны хорошие нейронные связи — то есть квалифицированные специалисты, которые знают, как правильно настроить и обучить сети. Именно здесь сфера образования играет ключевую роль. Мы готовим деловых людей, которые будут строить наше будущее. Но чтобы эти люди были лучшими в своей области, мы должны предоставлять им лучшие образовательные услуги! Качественное образование невозможно без признания тех, кто достигает в этой области выдающихся результатов — как самих образовательных проектов, так и педагогов!

Уходящий 2023 в России был объявлен Годом педагога и наставника. Миссия года — признание особого статуса педагогических работников, в первую очередь — наставников. Наставник — больше чем учитель. Он не просто объясняет материал, но и становится опорой и проводником, который показывает новые возможности. В «Умке» и «Умка‑Школе» практика наставничества работает не только в плоскости «учитель — ученик». Лидер частного образования Красноярска идет дальше, внедряя наставничество в отношениях «педагог — педагог». Такой подход создает уникальную образовательную атмосферу — поддерживающую и открытую. А сама «Умка‑Школа» — яркий пример того, что мифы об образовании далеки от реальной практики современного образовательного учреждения.

Миф № 1. Молодежь не идет работать в школу

Раннее утро, ярко светятся окна классов, дети постепенно наполняют кабинеты. Так начинается каждый новый день в «Умка‑Школе». Неотъемлемая часть этой картины — мини‑планерка педагогического тандема учителя и наставника. Методист, учитель‑стажист Елена Васильевна Сулейманова и выпускница Красноярского педагогического колледжа № 1, а ныне молодой специалист Наталья Александровна Бородуллина — прекрасный пример того, как в «Умка‑Школе» работает система наставничества.

— Елена Васильевна — замечательный наставник и профессионал своего дела! Благодаря ей у меня не возникает трудностей со сложными темами программы: она помогает в них разобраться. Помимо профессиональной получаю от наставника и моральную поддержку! Это особенно важно в первый год работы. Елена Васильевна всегда подскажет, как поступить в той или иной ситуации с детьми и родителями, — рассказывает Наталья Бородуллина.

В «Умка‑Школе» подчеркивают: наставник — это не только ментор, но и хороший друг. Для всех учителей школы важен принцип открытости — общение между коллегами выстраивается по горизонтали. Сплочению коллектива единомышленников способствует совместное участие в крупных педагогических проектах. Так, на протяжении трех лет учителя «Умка‑Школы» являются модераторами региональной школы «Учитель года», участвуют во Всероссийском фестивале клубов «Учитель года» в Туле, четвертый год модерируют Всероссийский фестиваль «Петербургская осень».

Общие ценности и совместные проекты объединяют педагогов, создавая в «Умка‑Школе» профессионально‑дружескую атмосферу.

— Несмотря на небольшой опыт преподавания, в студенчестве Наталья Александровна победила в региональном этапе международного конкурса молодых профессионалов WorldSkills. Приятно и легко работать с такими молодыми профессио­налами! Пророчу ей дальнейшие победы в педагогических конкурсах, ведь подход Натальи Александровны к работе последовательный, структурный и основательный. Работаем над тем, чтобы не растерять и приумножить ее «педагогический багаж» в управлении классом, публичных выступ­лениях и методике преподавания, — рассказывает о своей коллеге‑«ученице» Елена Сулейманова.

Миф № 2. Образование — это удел женщин, мужчины туда не идут

Мужчина‑учитель в школе скорее исключение, чем правило. Тем более если это не преподаватель труда и ОБЖ, а учитель русского языка и литературы или «началки». Педагогический коллектив «Умка‑Школы» развенчивает эти стереотипы.

Учитель русского языка и литературы Сергей Алексеевич Цветков — классный руководитель 5‑го класса, который ему передал другой мужчина‑педагог, учитель начальных классов Иван Николаевич Лахмытко. Оба педагога — неординарные личности, постоянно ищущие в своей профессии новые методики и подходы: «А ты ClassDojo пробовал? А метод 4 шляп?»

Объединяет педагогов не только проактивный подход, но и общие ученики. Выпустив свой класс из начальной школы, Иван Николаевич пристально отслеживает успехи учеников в школе средней, где их в качестве классного руководителя сопровождает Сергей Алексеевич. После уроков педагоги нередко обсуждают победы и провалы нынешних пятиклассников.

Оба педагога — люди творческие, поэтому раз за разом находят нестандартные подходы к обучению. Главное же — дети воспринимают их на ура! К примеру, чтение стихов перед классом всегда проходит под живую музыку — этот необычный подход внедрил Сергей Алексеевич. «Умка»‑педагог играет в рок‑группе «Кэдди пахнет деревьями» и креативно подходит к осмыслению поэзии, превращая стихи в комиксы или метафорические карты. Такая гибкость сознания и готовность детей к экспериментам была бы невозможна без открытой атмо­сферы в школе и педагогического коллектива — не только профессионалов, но и единомышленников.

Миф № 3. Педагоги только и делают, что кричат на детей

Худшее, что может сделать педагог — прибегнуть к страху: простому способу управления коллективом. Повысить голос на детей — действовать от бессилия. Крик может дать эффект «здесь и сейчас», но сформирует паттерн «шалить, пока не накричат». С таким подростком сложно выстроить парт­нерские отношения, ведь он никогда не почувствует себя на равных со взрослым.

Современная же школа базируется на поиске путей сотрудничества взрослого и ребенка. Именно поэтому большое внимание в «Умка‑Школе» уделено психологическому состоянию педагогов. Каждую четверть проходят обучающие тренинги по выстраиванию партнерских взаимоотношений с детьми всех возрастов. Для этих целей в «Умке» работает большая команда психологов.

Недавно к коллективу «Умка‑Школы» присоединилась учитель начальных классов Светлана Юрьевна Конева. Сразу зарекомендовала себя как спокойный и мудрый педагог. Нравственный ориентир Светланы Юрьевны — Антон Макаренко: он был уверен, что «воспитание детей требует самого простого, серьезного и искреннего тона».

— Самое главное — это уважение к другому человеку, неважно, маленькому или большому. Дети все поймут правильно! Серьезность вовсе не означает, что вы должны быть грозным и напыщенным. Будьте просто искренним, пусть ваше настроение соответствует моменту и сущности происходящего, — делится профессиональным опытом Светлана.

Быстро влиться в новое место работы Светлане Юрьевне помогла психолог «Умка‑Школы» Александра Овчинникова, которую можно назвать шеф‑поваром человеческого настроения.

— Учитель работает душой и не всегда может оставаться беспристрастным. Он часто сталкивается с не самыми простыми ситуациями, а градус эмоционального накала порой близок к красной линии. Оставаясь один на один со сложными педагогическими обстоятельствами, требованиями родителей и высоким уровнем ожиданий, в том числе и собственных, учитель может легко выгореть, — поясняет Александра Овчинникова.

Психолог не просто выслушивает педагогов, но и помогает проанализировать ситуацию. Совместно они выстраивают стратегию дальнейших действий и создают благоприятную среду для развития и преодоления трудностей. Только в таком коллективе, где учителю комфортно с коллегами, руководством и самим собой, педагог сможет найти правильный подход к ученикам.

Миф № 4. Молодые педагоги не любят учиться

Работа учителя — это постоянное соревнование. Интернет и современные технологии стремительно перехватывают у школы пальму первенства и все больше забирают внимание детей. Как заинтересовать ребенка книгой, если он привык смотреть 10‑секундные ролики и получать «дешевый» дофамин здесь и сейчас? Чтобы опережать время, педагоги «Умки» постоянно развиваются. Так, Алина Игоревна Келеш, руководитель методического объединения учителей английского языка, прошла обучение по сингапурским технологиям в образовании и успешно обучает этим методикам своих коллег.

— Обучение — непрерывный процесс, поэтому педагоги также обязаны учиться и познавать новое. Мир не стоит на месте: технологии, стратегии образования, да и сами дети меняются. Нельзя работать с новым поколением по методикам 20‑летней давности. Необходимо изо дня в день двигаться вперед, оттачивать свой профессионализм и перенимать опыт коллег, — уверена Алина Келеш.

В паре с Алиной Игоревной работает опытный педагог английского языка Наталья Александровна Друсь. Ищущий и влюб­ляющий в свой предмет преподаватель, она невольно вдохновляет коллег на поиск новых фишек.

— Дети меняются, но неизменным остается их желание играть и удивляться. Делаем с детьми креативные книжки, организуем предпраздничные уроки и тематические недели. Вместе с ребятами разработали свои обозначения и жесты для всех грамматических конструкций, это позволяет создать не только крепкую взаимосвязь «образ — действие», но и понятный только нам мир. Я учу детей, а они меня. Стоять на месте точно не получится! — резюмирует Наталья Друсь.

«Умка‑Школа» объявляет набор!

Открыт набор в 1‑й, 2‑й, 4‑й, 5‑й классы и в 1‑й класс на семейном обучении «Умка‑Школы». Все классы работают по принципу «школы полного дня», по окончании школы выдается аттестат государственного образца.

«Умка‑Школа» внедряет целостную модель образования:

общее образование;

дополнительное образование;

событийные форматы;

психолого‑педагогическое сопровождение семьи.

Станьте частью мощного и дружного «Умка»‑сообщества!

Записаться на собеседование и диагностику, а также на экскурсию по школе:

«Умка‑Школа» (Лицей № 28) Профсоюзов, 17 +7 (391) 293 1927 «Умка-Школа» (Школа № 32) Красной Армии, 19 +7 (391) 296 2434 ВК: vk.com/umka_forever ТГ: t.me/umkaschoolkrsk krasumkaschool.ru

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