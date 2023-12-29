Компания «Новопласт» — семья ПВХ-профилей премиум качества

В 2023 один из крупнейших поставщиков ПВХ‑профилей и широкого ассортимента сопутствующих комплектующих участвовал в крупных проектах, укреплял деловые связи, искал точки роста и новые возможности.

Об итогах года и «семейном» подходе к партнерам и сотрудникам рассказывает Виктория Щербакова, генеральный директор «Компания Новопласт».

Виктория, для «Компании Новопласт» 2023 прошел скорее со знаком плюс или минус?

— Год был не простым, и чтобы завершить его на позитивной ноте, с самого начала 2023 «Компания Новопласт» определила ряд приоритетов. В фокусе было и остается качество продукции для производства изделий из ПВХ‑профилей. Мы одни из лидеров рынка в России на протяжении вот уже более 20 лет. В линейке компании представлены профили ПВХ таких брендов, как Montblanc, Reachmont, Goodwin и TopLine, каждый из которых стал синонимом качества и надежности. Эти ПВХ‑профили одобрены к использованию в программе реновации в Москве, что также является знаком качества.

Второй приоритет — удобство заказчиков. В пуле клиентов «Компании Новопласт» — крупные застройщики, а также компании, изготавливающие окна и двери из ПВХ‑профиля. Каждому из них нужны не просто большие объемы, а продуманная логистика и поставки в строго оговоренные сроки. Для удобства партнеров по всей стране расположены филиалы компании, где работают не только отдел продаж и логисты, но и специалисты по проектированию. Благодаря фокусу на эти задачи по результатам года мы не упали в объемах реализации продукции и приросли рядом крупных клиентов — это очень важный итог!

Наряду с бизнес‑результатами отмечу социально значимые проекты «Компания Новопласт». Более 10 лет мы курируем детский дом в Уфе. В этом году расширили социальные инициативы компании и поддержали благотворительный фонд «Надежда». Как социально ответственный бизнес, в 2024 мы не просто продолжим работу в этом же русле, но и усилим благотворительную деятельность.

Какие проекты 2023 стали для компании знаковыми?

— Важен каждый проект и заказчик! Из крупных выделю участие в программе реновации Москвы, в этом проекте «Компания Новопласт» задействована с 2021.

Также совместно с партнерами застеклили практически все суворовские училища по всей России, школы и детсады в Хакасии и несколько больниц в Красноярске. Больше полутора лет активно участвуем в проектах по восстановлению новых территорий. К примеру, мы полностью застеклили город Счастье Луганской области, а сейчас через наших парт­неров работаем по остеклению Мариуполя. Это социально значимые проекты, поэтому к их реализации компания подходит с особой ответственностью.

В 2023 укрепили отношения с нашими ключевыми партнерами — крупными заводами по производству ПВХ‑профилей и сопутствующих комплектующих. Одно из производств расположено в Краснодаре, другое — в Беларуси, где требования к выпускаемой продукции гораздо жестче, чем в России. Партнерские отношения с заводами‑производителями наряду с развитой сетью продаж позволяют нам поставлять заказчикам большие объемы продукции и делать это в максимально короткие сроки. «Компания Новопласт» остается одним из крупнейших в России поставщиков комплектующих для производства изделий из ПВХ‑профиля.

Поделитесь планами «Компании Новопласт» на будущий год.

— Задача на 2024 — вырасти и в объе­мах, и в количестве заказчиков. В том числе для этого планируем запустить новый склад в центральной части России. Ищем возможности для того, чтобы расширить свою работу на новых территориях, создав там предприятие по изготовлению блоков из ПВХ‑профилей. Речь о производстве полного цикла, которое будет не только изготавливать оконные и дверные блоки, но и осуществлять их последующий монтаж.

На повестке остается кадровый вопрос. Сильная сторона «Компания Новопласт» как работодателя — «семейственность» и неподдельная забота о благоприятном климате в коллективе. Продолжим уделять большое внимание своим сотрудникам, помогая им как в профессиональном развитии, так и в житейских ситуациях. Также планируем усилить команду новыми кадрами.

Сохранится ключевой приоритет — гибкость и «семейственность» в работе с каждым клиентом. Это то, что принципиально отличает «Компания Новопласт» от других: как с парт­нерами, так и внутри компании мы выстраиваем по‑настоящему теплые человеческие отношения. Знаем лично каждого клиента и его потребности, поэтому многие вопросы закрываем «на берегу». Любой бизнес создается людьми и работает для людей, поэтому ценность человеческих отношений трудно переоценить.

Дорогие клиенты и партнеры, дорогие друзья!

2023 принес бизнес‑сообществу России множество вызовов, заставив работать больше и искать новые точки эффективности. Оглядываясь назад, с уверенностью и гордостью можно сказать: вопреки всем трудностям предприниматели успешно справились и решили задачи, которые ставят перед ними государство, общество и партнеры. От лица «Компания Новопласт» позвольте поблагодарить клиентов и партнеров за работу в этом году! Несмотря на сложности, вы проявили характер, волю и преданность делу. В канун лучшего праздника в году команда «Компания Новопласт» желает вам всегда верить в свои силы, мыслить масштабно и с легкостью достигать самых амбициозных целей. Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям. «Компания Новопласт» всегда рядом с теми, кто прямо сейчас строит будущее страны и верит в Россию! С Новым годом!

Обособленное подразделение «Компания Новопласт» в Красноярске

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