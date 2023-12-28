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С «Чистого листа»: законно списать долги — реально!

Валентина Великжанина, руководитель Сибирского филиала Федеральной компании по защите должников «Чистый лист» в Красноярске
Валентина Великжанина, руководитель Сибирского филиала Федеральной компании по защите должников «Чистый лист» в Красноярске. Иллюстрация: ДК

Число кредитов с просрочкой в России достигло рекорда. Чем больше финнагрузка, тем сложнее заемщику выйти из кредитного тупика без помощи профессионалов.

#НОВОСТИ

Федеральное агентство по защите должников «Чистый лист» больше 10 лет помогает клиентам найти оптимальные решения трудных финансовых ситуаций.

На сентябрь 2023 общий объем просроченной задолженности по розничным займам в России превысил 1 трлн руб. В большинстве случаев уклонение от погашения задолженности по кредитам — это не злостный умысел заемщика, а результат неверно рассчитанной кредитной нагрузки или стечения неблагоприятных жизненных обстоятельств. 

Наилучший вариант выхода из кредитного тупика — обратиться за помощью к экспертам. Федеральное агентство по защите должников «Чистый лист» с 2013 оказывает профессиональную юридическую помощь заемщикам, у которых возникли проблемы с погашением кредитов или коллекторскими агентствами. 

К каждому кейсу команда «Чистого листа» подходит индивидуально. Первым делом компетентный юрист досконально изучает кредитный договор и обозначает клиенту все риски и проблемы. А если таковые уже возникли, юрист по кредитным делам берется за их решение, помогая отстоять законные права и интересы клиента. В зависимости от ситуации подбирается оптимальный вариант выхода из ситуации, а также просчитываются возможные риски и защита от них. 

К слову, обратиться за юридической помощью в компанию «Чистый лист» может не только заемщик, но и его работодатель. Не секрет, что высокая финнагрузка и неспособность выплачивать кредиты негативно сказывается на работоспособности, эмоциональном и физическом состоянии сотрудника. Добрый жест работодателя точно будет по достоинству оценен сотрудником и в лучшую сторону отразится на его работе. 

Кейс из практики «Чистый лист»

Долг по кредиту списан полностью

Клиент обратился к нам за консультацией. Общая сумма долга — 543 668 рублей.

Ситуация. Изначально клиент оформил кредит в размере 950 тыс. рублей на покупку автомобиля и ремонт дома. В связи с финансовыми трудностями на работе в 2020 перестал выплачивать кредит. На момент обращения к нам в офис клиенту присудили долг в размере 543 668 рублей по решению суда. Также у клиента на иждивении есть ребенок.

Мотивация. Ребенку исполнилось 17 лет, необходима помощь в обучении в университете и хотелось бы оказать помощь в покупке жилья для него. Клиент решил воспользоваться возможностью списать долг и максимально помочь ребенку.

Итог. Клиент находился в процедуре банкротства 6 месяцев. Наши юристы смогли защитить сделку, совершенную клиентом за последние 3 года (по продаже автомобиля) — сделка не послужила причиной возникновения или увеличения платежеспособности должника. Смогли исключить из конкурсной массы земельный участок площадью 8 тыс. кв. м и расположенный на нем жилой дом, зарегистрированные на супругу должника.

Результат.  Долг списан полностью.

Три вопроса юристам компании «Чистый лист»

1. Долг по кредиту постоянно растет. Можно ли это остановить? 

— Долг не может расти бесконечно! Внимательно изучив договор займа, юристы компании «Чистый лист» найдут правовые инструменты для того, чтобы все незаконно начисленные суммы были пересмотрены и вычтены из суммы долга. Как результат — рост долга по кредиту прекратится, а общая сумма выплаты снизится. 

2. Платить кредиты нечем. Есть ли правовые выходы из этого тупика? 

— Очень часто причина непомерной нагрузки не сам кредит, а штрафы и пени, на которые приходится большая часть выплаты по займу. Юристы «Чистого листа» помогут снизить сумму ежемесячных платежей и добиться законных оснований не платить штрафы и пени. С 2022 в рамках госпроекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» наша компания оказывает населению бесплатную юридическую консультацию и дает правовой анализ финансовой нагрузки. Мы помогаем клиентам разработать несколько вариантов выхода из его ситуации, один из которых — сопровождение в проведении процедуры банкротства на основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127‑ФЗ. 

3. Звонки и сообщения от коллекторов отравляют жизнь. Как от этого защититься? 

— Чтобы коллекторские агентства не злоупотребляли своими полномочиями и не нарушали права должников, лучше перевести общение с ними на профессиональных юристов. Компания «Чистый лист» берет на себя взаимодействие с коллекторами, а также добивается отзыва данных о вас и ваших родственниках из всех коллекторских баз. 

 
Красноярск
Красной Армии, 10
ТК «Квант», оф. 11‑01
+7 913 515 9158
+7 913 515 9188
+7 913 174 8007
valentina_vsvs@mail.ru
www.chistiylist.com
Реклама, ИП Великжанина В.А.
Автор: Петр Савельев
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