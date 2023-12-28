С «Чистого листа»: законно списать долги — реально!

Число кредитов с просрочкой в России достигло рекорда. Чем больше финнагрузка, тем сложнее заемщику выйти из кредитного тупика без помощи профессионалов.

Федеральное агентство по защите должников «Чистый лист» больше 10 лет помогает клиентам найти оптимальные решения трудных финансовых ситуаций.

На сентябрь 2023 общий объем просроченной задолженности по розничным займам в России превысил 1 трлн руб. В большинстве случаев уклонение от погашения задолженности по кредитам — это не злостный умысел заемщика, а результат неверно рассчитанной кредитной нагрузки или стечения неблагоприятных жизненных обстоятельств. Наилучший вариант выхода из кредитного тупика — обратиться за помощью к экспертам. Федеральное агентство по защите должников «Чистый лист» с 2013 оказывает профессиональную юридическую помощь заемщикам, у которых возникли проблемы с погашением кредитов или коллекторскими агентствами. К каждому кейсу команда «Чистого листа» подходит индивидуально. Первым делом компетентный юрист досконально изучает кредитный договор и обозначает клиенту все риски и проблемы. А если таковые уже возникли, юрист по кредитным делам берется за их решение, помогая отстоять законные права и интересы клиента. В зависимости от ситуации подбирается оптимальный вариант выхода из ситуации, а также просчитываются возможные риски и защита от них. К слову, обратиться за юридической помощью в компанию «Чистый лист» может не только заемщик, но и его работодатель. Не секрет, что высокая финнагрузка и неспособность выплачивать кредиты негативно сказывается на работоспособности, эмоциональном и физическом состоянии сотрудника. Добрый жест работодателя точно будет по достоинству оценен сотрудником и в лучшую сторону отразится на его работе.

Кейс из практики «Чистый лист»

Долг по кредиту списан полностью

Клиент обратился к нам за консультацией. Общая сумма долга — 543 668 рублей.

Ситуация. Изначально клиент оформил кредит в размере 950 тыс. рублей на покупку автомобиля и ремонт дома. В связи с финансовыми трудностями на работе в 2020 перестал выплачивать кредит. На момент обращения к нам в офис клиенту присудили долг в размере 543 668 рублей по решению суда. Также у клиента на иждивении есть ребенок.

Мотивация. Ребенку исполнилось 17 лет, необходима помощь в обучении в университете и хотелось бы оказать помощь в покупке жилья для него. Клиент решил воспользоваться возможностью списать долг и максимально помочь ребенку.

Итог. Клиент находился в процедуре банкротства 6 месяцев. Наши юристы смогли защитить сделку, совершенную клиентом за последние 3 года (по продаже автомобиля) — сделка не послужила причиной возникновения или увеличения платежеспособности должника. Смогли исключить из конкурсной массы земельный участок площадью 8 тыс. кв. м и расположенный на нем жилой дом, зарегистрированные на супругу должника.

Результат. Долг списан полностью.

Три вопроса юристам компании «Чистый лист»

1. Долг по кредиту постоянно растет. Можно ли это остановить?

— Долг не может расти бесконечно! Внимательно изучив договор займа, юристы компании «Чистый лист» найдут правовые инструменты для того, чтобы все незаконно начисленные суммы были пересмотрены и вычтены из суммы долга. Как результат — рост долга по кредиту прекратится, а общая сумма выплаты снизится.

2. Платить кредиты нечем. Есть ли правовые выходы из этого тупика?

— Очень часто причина непомерной нагрузки не сам кредит, а штрафы и пени, на которые приходится большая часть выплаты по займу. Юристы «Чистого листа» помогут снизить сумму ежемесячных платежей и добиться законных оснований не платить штрафы и пени. С 2022 в рамках госпроекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» наша компания оказывает населению бесплатную юридическую консультацию и дает правовой анализ финансовой нагрузки. Мы помогаем клиентам разработать несколько вариантов выхода из его ситуации, один из которых — сопровождение в проведении процедуры банкротства на основании Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127‑ФЗ.

3. Звонки и сообщения от коллекторов отравляют жизнь. Как от этого защититься?

— Чтобы коллекторские агентства не злоупотребляли своими полномочиями и не нарушали права должников, лучше перевести общение с ними на профессиональных юристов. Компания «Чистый лист» берет на себя взаимодействие с коллекторами, а также добивается отзыва данных о вас и ваших родственниках из всех коллекторских баз.

Красноярск Красной Армии, 10 ТК «Квант», оф. 11‑01 +7 913 515 9158 +7 913 515 9188 +7 913 174 8007 valentina_vsvs@mail.ru

www.chistiylist.com

Реклама, ИП Великжанина В.А.