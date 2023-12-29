Главная ценность — доверие

Как сохранять устойчивое развитие два десятилетия, когда масштаб кроется в глубине, и в чем заключается истинное качество, рассказала Мария Катаева, основательница семейной клиники «Арника».

Ваша клиника появилась на медицинском рынке Красноярска 17 лет назад. Что изменилось за это время, а что осталось незыблемым в вашей работе?

— Мы каждый год растем профессионально, внедряем и развиваем инновационные технологии, учимся у врачей всего мира. Сегодня клиника оснащена первоклассным оборудованием для проведения диагностических и лечебных процедур. 17 лет в команде Семейной клиники «Арника» работают врачи, которых признают экспертами на уровне и региона, и страны. И приоритет любого специалиста — каждый наш пациент. На протяжении всего времени всегда на первом месте у нас остаются качество обследования и лечения.

Мы создаем атмосферу максимального комфорта для каждого пациента. С самого входа в клинику человек понимает, что его здесь ждут, ему рады и помогут. 90% успеха в постановке диагноза и лечении — правильно собранный анамнез, поэтому для нас очень важно, чтобы люди нам доверяли, разговаривали с нами свободно и честно. Мы отвечаем такой же открытостью, пациенты это чувствуют, и в том числе поэтому сегодня у нас обслуживается пятая часть Красноярска, а это дорогого стоит.

«Доверяем лечение вашим врачам, внимание и сопровождение на каждом этапе, с вами спокойно и надежно», — это слова наших пациентов, которые вдохновляют работать каждый день и помогают держать высокую планку.

Для Семейной клиники «Арника» важно не масштабирование, а углубление в процессы, которые мы выстраиваем. Поэтому у нас доступен полный цикл обследования на оборудовании экспертного класса. В нашей работе мелочей нет, и все детали настолько важные — не упустить, вовремя увидеть, подсказать, поддержать, обнять… Постоянно улучшаем качество жизни пациентов.

Как в клинике реализуется работа над постоянным профессиональным совершенствованием?

— Мы учимся и внедряем очень многое из того, что появляется в здравоохранении. Делаем это с самого запуска, и есть методики, в которых мы стали первыми в Красноярске. Например, ультразвуковая кавитация женских половых органов — методика лечения невынашивания беременности. Мы привезли аппарат для аргоноплазменной аблации, чтобы работать с патологиями шейки матки. Мы же начали и ведение беременности — раньше это было доступно только в государственных медицинских учреждениях. Недавно мы ввели внутриматочную PRP-терапию — опять же для лечения невынашивания беременности.

Благодаря нашему оборудованию экспертного уровня и врачам с огромнейшим опытом работы (у некоторых до 20 лет практики) обучение и совершенствование становятся действительно бесконечным процессом.

Расскажите о направлениях, представленных в клинике.

— Мы стремимся сделать лечение максимально комфортным. Комфортно — это когда в рамках одной клиники пациент может проконсультироваться с любым специалистом и пройти обследование. Сегодня в клинике работают врачи более 15 направлений — гинекологи, андролог, уролог, маммолог, эндокринолог, гастроэнтеролог, неврологи, терапевты, кардиологи, дерматовенеролог. Мы привлекаем в команду врачей и более узких специальностей — иммунологи, ревматолог, онколог, гематолог, психологи.

В настоящее время решение сложных проблем невозможно без хирургии, поэтому мы открыли операционную. Мы создали свою лабораторию — это дает уверенность в правильности забора биоматериала и точности результатов, сокращает время присутствия пациента в клинике и позволяет за короткое время поставить точный диагноз и начать лечение. Анализы можно выполнить в считаные часы и сразу обсудить результаты с врачом.

Нам важно работать так, чтобы не было стыдно смотреть в глаза пациентам. Мы делаем все, чтобы люди приходили к нам и были уверены, что им помогут, поддержат, выслушают. Поэтому каждый врач уделяет максимальное количество времени каждому пациенту, может пригласить на прием смежного специалиста, сразу сделать диагностику. Наш приоритет — формирование бережного отношения к здоровью. Мы помогаем людям стать здоровыми и красивыми, а значит — успешными и счастливыми.

Красноярск

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arnika24.ru

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