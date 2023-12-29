Елена Буркина: NANOASIA — косметика будущего

Инновации и нанотехнологии меняют подход к красоте, а бизнес «на молодости» растет из года в год. Но сегодня мы все чаще говорим об экологичном отношении к своей внешности.

Сохранять собственные черты, быть индивидуальностью — это про любовь к себе. Как нанотехнологии работают в бьюти-мире и что называют «косметикой будущего» — в разговоре «ДК» с Еленой Буркиной, владельцем бренда NanoAsia в Красноярске.

Как и зачем вы решили открыть для бьюти-рынка Красноярска бренд NanoAsia?

— Успешный бизнес строится на том, что ты выбираешь для себя. Я искала лучших косметологов, а нашла идеальную косметику. Когда я искала секреты молодости и идеальной кожи, ведущие специалисты, в том числе пластические хирурги, объяснили: главное — не навредить. Кожа — сложный орган, любые вмешательства имеют последствия, поэтому c инъекциями и аппаратной косметологией не нужно торопиться. А потом в Геленджике меня познакомили с брендом NanoAsia, и я влюбилась. У меня был разговор с создательницей бренда Кирой Сорокиной, я попала на открытие нового филиала и увидела, что NanoAsia — бренд известных людей: бизнесменов, актеров, звезд шоу-бизнеса. Они выбирают его за шикарный эффект с первого применения. Процедуры занимают мало времени и не требуют реабилитации, что важно для людей бешеного ритма. Этот бренд звездный: его выбирают Эвелина Бледанс, Жанна Бадоева, Оксана Федорова, Лариса Вербицкая, Катя Лель, Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова. Я внимательно изучила всю продукцию бренда и поняла: это оно! Через два месяца запустила NanoAsia в Красноярске.

Вы называете NanoAsia нейрокосметикой — о чем идет речь?

— Это действительно умная косметика. Средства-бестселлеры работают по принципу биорегуляции — пептиды восстанавливают кожу и замедляют старение на клеточном уровне с помощью умных формул. Основа таких формул — специальные сигнальные молекулы. Попадая в кожу, пептиды сканируют ее состояние и дают мозгу команду на решение тех или иных проблем. Каждый тип пептидов отвечает за свои задачи: восстановление, защита, синтез коллагена и эластина или снятие воспалений. NanoAsia была первопроходцем среди брендов нейрокосметики на российском рынке: мы и сегодня объясняем женщинам, как работают сигнальные белки и почему за ними будущее. Для NanoAsia важен принцип синергии и сочетаемости компонентов, когда каждый ингредиент в составе усиливает действие других. В формуле всегда есть ингредиент-флагман, который доставляет другие активные компоненты в глубокие слои кожи и усиливает их действие.

Более того, NanoAsia производится в Южной Корее, а там научились дробить молекулы до наноразмера и наполнять их полезными для кожи веществами. Они проникают в глубокие слои кожи через поры, помощь в виде уколов им не нужна. Сохранять молодость возможно естественным приятным способом с помощью инновационных безопасных методик, и NanoAsia нам это доказывает.

Город сразу принял новый бренд?

— Мы дали женщинам распробовать бренд на себе, и они сразу увидели результат. NanoAsia — интеллектуальная косметика, которая четко решает задачи. Все новое и эффективное не сразу понятно для восприятия, но я не стремлюсь резко ломать стереотипы или что-то навязывать. Просто личным примером показываю, как работают эти технологии и уход. Сейчас в Красноярске у каждой светской леди, деловой женщины и той, кто просто любит себя, есть какой-либо продукт от NanoAsia. Ее уникальность в том, что она решает проблему, а не маскирует ее.

Обычно для таких масштабных изменений нужен многоступенчатый уход из множества средств. А как в случае с NanoAsia?

— NanoAsia — бренд № 1, результаты которого доказаны. Это Rolls-Royce для кожи. И если кто-то сомневается, я всегда говорю: в первую очередь нужно прийти, нанести средство на себя и исследовать его. Я делаю только то, во что верю, и продаю не только результат, но и эмоции. Можно долго, правильно, обстоятельно и высоконаучно рассказывать о том, как все работает, а можно дать человеку это попробовать, создать уютную и комфортную обстановку, дать ощущение безопасности и собственного выбора. Не навязывать, а влюблять. Так что будем продолжать делать лица прекрасными, не меняя их!

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