Эскроу в ИЖС долгожданная услуга для тех, кто собирается строить дом, но боится получить «недострой» или потерять деньги. Изменения в законодательстве помогут сохранить денежные средства.

Новый инструмент в ИЖС — эскроу — будет работать по аналогии со строительством многоквартирных домов. Банк переводит деньги на специальный эскроу-счет. Они остаются заблокированными на счете до завершения всех работ. Застройщик получит оплату только после сдачи дома специальной комиссии. Сроки строительства по такому виду расчетов сдвигаться не могут.

Работать в эскроу-системе могут компании, которые прошли многофакторную проверку, подтвердили финансовую отчетность и предоставили полную информацию о построенных объектах. Строительная компания «ПапаДом» первой получила разрешение работы с эскроу-счетами в Красноярском крае.

Она предлагает клиентам все виды льготных ипотечных программ Банка ДОМ.РФ по специальным условиям. Открытие эскроу-счета в государственном Банке ДОМ.РФ бесплатно. Лимит по программе ограничен.

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