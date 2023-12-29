Андрей Климович: «Людям хочется работать с первыми»

Как брать новые высоты в непредсказуемые времена и почему топовым предпринимателям необходимо сообщество — в разговоре «ДК» с Андреем Климовичем, победителем премии в номинации «Предприниматель года».

Уже дважды премия «Человек года» пополнилась собственной номинацией «Первого делового клуба» — резиденты закрытого сообщества самостоятельно выбирают предпринимателя года. В 2023 им стал Андрей Климович, основатель «АльянсСервис». Компания занимается ремонтом и обслуживанием спецтехники различного назначения и на конец 2022 представлена 50 филиалами по всей стране. В 2023 «АльянсСервис» запустила производство снегоболотоходов «Варяг» — автомобилей, которые предназначены для экстремальных условий и идеально подходят для Крайнего Севера.

В разговоре с «ДК» Андрей Климович рассказал, как сохранять абсолютное лидерство в отрасли и брать новые высоты в непредсказуемые времена, стал ли новый проект драйвером компании, и почему топовым предпринимателям необходимо сообщество.

В этом году резиденты «Первого делового клуба» назвали вас предпринимателем года — была ли победа ожидаемым событием? Или, может быть, даже целью?

— Без сомнения, такое мероприятие, как «Человек года», точно мотивирует бизнесменов двигаться вперед, удовлетворять свои амбиции — огромная благодарность команде «Делового квартала» за это!

Хотел ли я стать одним из победителей года? Наверное, да, но в первую очередь для того, чтобы это стало мотивацией для моей команды, близких людей, семьи. Людям хочется работать и быть с первыми, и важно показывать им, что они выбрали именно того лидера.

И такая победа дает не только гордость за себя и команду, это и определенное внимание: сразу после премии много людей пришло в мои соцсети соцсети, стали поступать предложения от СМИ, начали предлагать коллаборации. А в перспективе награда «Человека года» это и про игру вдолгую: получив такое звание, в грязь лицом уже не ударишь. Меня эта победа действительно сильно зарядила!

Как в наше время не только сохранять планку своего бизнеса, но и выходить на уровень лидера индустрии?

— В сложные времена мы были одними из немногих, у кого случился ощутимый рост. Многие компании не смогли работать ни в ковид, ни после начала СВО — а у нас получалось. Вообще я по натуре авантюрист и мне всегда нравится идти в то, во что другие не хотят. Например, так случилось с БАМом: мы стали единственной организацией из 50 подрядчиков «КАМАЗа», которая согласилась в условиях БАМа обслуживать военную технику. Все отказались, а мы сами попросились. И работа там стала драйвером для нескольких проектов, которые мы уже поставили на поток — например, производство бескаркасных палаток и пневмокаркасных модулей FAST BOX.

Иллюстрация: vk.com/varyagtruck

А какой была главная авантюра в 2023?

— Думаю, вездеход — он же снегоболотоход «Варяг». После прихода команды, которая поставила это производство, мы за шесть месяцев сделали первую машину. Потом заявили о себе на нескольких региональных и федеральных выставках, а сейчас даем рекламу и начинаем получать заказы. Интерес уже есть, дальше остается только его удовлетворять и делать качественную технику.

Несмотря на то, что первый образец мы строили в гараже на 100 квадратов, а производство, инструмент, оборудование создавали с нуля — получился автомобиль, который не нужно переделывать.

Конечно, недочеты были, но они связаны не с конструктивом, а с низким качеством деталей от поставщиков. Их мы уже сменили, и долгое время все в порядке, отказов от машин нет.

Иллюстрация: vk.com/varyagtruck

На какой рынок рассчитан «Варяг»?

— Лучше всего он подойдет предприятиям, связанным с ресурсодобычей: нефть, газ, золото, металл. Им действительно необходима такая техника, потому что везде дорог не настроишь, а людей транспортировать нужно.

Вообще «Варяг» открыл для нас новую нишу, к которой раньше у нас доступа не было. Мы делали исследование рынка и выяснили, что качественной техники для таких целей мало: спрос предприятий удовлетворен всего на 70%. И в основном речь идет о гаражной сборке, мы же все-таки хотим заводскую и серийное производство — все-таки у нас конструкторское бюро, архивы, документация.

А учитывая, что сейчас на гражданском рынке не хватает тех же КАМАЗов и «Уралов», мы можем заменить болотные колеса на обычные, и вот альтернатива этим производителям.

«Варяг» появился после прихода в «АльянсСервис» отдельной команды, которая полностью разработала этот проект под ключ?

— Именно так: к нам пришел начальник производства вместе со своей командой — это случилось благодаря советнику «Первого делового клуба»

У резидентов много таких проектов — либо коллабораций, либо запусков по совету кого-либо из нас. Все члены клуба знают, кто чем занимается, и если появляются связи или заказы, стараются друг другу помочь, не боятся делиться.

Некоторые предприниматели думают, что им никто не нужен, и они все могут сами — наверное, я тоже когда-то был из таких. Но после первых встреч клуба понял, что есть ситуации, с которыми я еще не сталкивался, а другие их уже преодолели. Неважно, какой высоты твой бизнес — сообщество нужно всегда. Чем больше людей знаешь, тем больше у тебя возможностей и шансов.

В «Первом деловом клубе» я с 2019, и за это время было много начинаний. Мы с резидентами пробовали разные проекты: например, производство электромобилей, продажа скутеров китайского производства. И все это не столько про деньги, сколько про опыт, который мы можем создать вместе.

Фото из архива «Делового квартала»

Благодаря клубу кратно расширяется кругозор — ты видишь, как живут множество других людей, многому учишься и развиваешь насмотренность. Многие открывают подноготную своего бизнеса: делятся, как устроено управление и финансирование, и у тебя появляется поел вариантов. И да, о провалах мы тоже говорим, потому что за счет опыта других резидентов его можно нивелировать.

Специально для декабрьского номера мы подвели итоги развития большинства отраслей в регионе — а вы уже успели сформулировать свои результаты?

— Во-первых, 2023 дал новый обширный проект «Варяг», за счет которого мы стали усиленно и быстро учиться продажам. Это кратно подтянуло и другие проекты.

Во-вторых, в этом году было много путешествий: и внутри РФ, и за ее пределами. И почти все они — с резидентами клуба. Ездили болеть за своих на Ironman, делали ретротур на старых Mercedes... И в 2024 точно хочется уделить путешествиям и спорту еще больше времени!

Фото из соцсетей Андрея Климовича

Если же говорить о работе — планируем расширить производство шатров и полноценно занять нишу. Сначала мы от этого открещивались, но поняли, что недооценили рынок: хоть конкурентов и много, но заказов тоже немало. Еще одна из целей — нарастить производство по «Варягу» за счет увеличения штата и оборотов до 30 единиц в месяц. Сейчас мы производим 20 машин за три месяца из-за долгого ожидания некоторых запчастей. Мы видим узкие горлышки, которые нужно закрыть, чтобы увеличить скорость, и главное — поддерживать спрос, дать людям распробовать технику. Те, кто приезжает пробовать, без заказа не уходят, и в следующем году мы будем укреплять эту тенденцию.