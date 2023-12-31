Как лодочная станция стала «Островом»

Речной клуб «Остров» признан лучшим общественным пространством на премии «Человек года-2023». Эксперты отметили, как быстро, открывшись весной, локация завоевала популярность и любовь красноярцев.

Сервис на воде

Речной клуб «Остров» стал уникальным кейсом — лодочная станция на Енисее, которая не имеет аналогов за Уралом. Такой эффект обеспечило сочетание стильной ДНК проекта, востребованной инфраструктуры и активной событийной политики.

Лодочная станция — необходимый элемент цивилизованного сервиса для владельцев маломерных судов: с ее появлением Енисей становится полноценной транспортной магистралью города. Ра­зумеется, это требует дальнейшего развития причальной инфраструктуры на реке.

Строительство «Острова» уместили в рекордное время. Летом 2022 начались строительные работы, а в апреле 2023 первые лодки встали на причал. Здесь выросла современная лодочная станция полного цикла обслуживания: владельцам судов доступны стоянка и заправка на воде, специализированный спуск в воду — слип, теплый эллинг для круглогодичного хранения судов, ремонтная мастерская. Проект реализован по инициативе правительства Красноярского края и при поддержке золотодобывающей компании «Полюс».

— Спустя более чем полгода работы речного клуба можно с уверенностью сказать, что все задуманное здесь успешно реализовано. Мы увидели, как из красивой концепции выросло по‑настоящему современное и привлекательное пространство, которое полюбилось красноярцам. «Остров» стал новой точкой притяжения жителей и гостей, и это неудивительно: территория действительно уникальна для нашего города. Комфортная инфраструктура и удобное расположение между правым и левым берегами, сюда легко добраться как на машине, так и на общественном транспорте. Мы благодарим администрацию «Острова» за неравнодушие к проекту и желание его развивать, — отметил Никита Смирнов, директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск».

Одним из основных векторов стало развитие пространства как туристически привлекательного объекта в черте города. Этому способствует расположение «Острова» фактически в центре Красноярска, а главное — на Абаканской протоке, тихом месте со спокойной водой. Оно идеально и для семейных прогулок на лодках, катамаранах, и для начала обучения водным видам спорта — например катанию или занятиям йогой на сапах.

Здесь же открылась и первая сап‑станция на Енисее с профессиональными инструкторами: ее запустили в парт­нерстве с сап‑клубом DOSKA.

Речное пространство в сердце города

Кейс «Острова» примечателен многофункциональностью: из узкоспециализированной лодочной тематики речной клуб перерос в общественное пространство. Берег Енисея, вид на своды Коммунального моста, сам ландшафт «Острова» и городская инфраструктура вокруг превратились в уникальную декорацию.

Современные принципы урбанистики диктуют особые правила создания пространств — например, наполнять территории зонами отдыха и досуга. Так мы формируем дружелюбную среду для горожан и гостей. В последние годы это стало нормой для Красноярска. Перед нами стояла задача построить лодочную станцию, но мы посмотрели на проект шире, создав доступные сервисы для людей: визит‑центр, общественные туалеты с раздевалкой, барные стойки с видом на Енисей, — говорит Агата Гавричкова, руководитель речного клуба «Остров».

Несмотря на окончание сезона, визит‑центр продолжает работу и зимой: он функционирует каждые выходные. Здесь можно отдохнуть, выпить кофе, отправить атмосферные новогодние открытки.

Летом и осенью речной клуб стал базой для множества ярких событий. Здесь прошли, например, массовые тематические заплывы райдеров на сапах, fashion‑показ от сибирских дизайнеров, параллельная программа XV Красноярской музейной биеннале, кинопоказы под открытым небом, музыкальные и танцевальные опен‑эйры, дни туризма и даже первый городской субботник на воде.

Сразу после открытия «Остров» привлек внимание и «Делового квартала»: команда выбрала эту локацию для Бизнес‑пикника.

Зима не перекрыла возможность проведения мероприятий на «Острове»: там уже прошло открытие новогодней локации с елкой. Все в узнаваемом речном стиле! Это подарок от компании «Полюс» и речного клуба всем красноярцам и гостям города.

По словам дирекции «Острова», сейчас уже проектируется общественная жизнь на следующий сезон. Кроме потенциальных коллабораций, речной клуб становится площадкой для корпоративных выездных мероприятий — уже в 2024 тимбилдинг на воде может превратиться в тренд корпоративного отдыха.

Дополнительными точками притяжения стали и арт‑объекты — за год «Остров» пополнился сразу несколькими. Например, маяк стал постоянной точкой в списке свадебных маршрутов. Осенью жители и гости могли изучить струг — реплику старинных парусных гребных лодок. На судах подобного типа русские первопроходцы приходили осваивать Сибирь.

Знаковым объектом стала и «Рында» — подлинный колокол из латуни, привезенный из Санкт‑Петербурга. Когда‑то он «ходил» на корабле, и теперь в речном клубе появилась добрая традиция: жители города, как настоящие матросы, могут отбивать «склянки» — удар колокола каждые полчаса, и «рынду» — три удара подряд в полдень.

Курс на масштаб и глубину

Все достигнутое за 2023 стало для «Острова» лишь точкой входа в жизнь Красноярска: в речном клубе рассказали о важных трансформациях, которые ждут его в следующем весенне‑летнем сезоне.

Одним из масштабных шагов станет открытие ресторана в пространстве речного клуба. Его запустит La Famille group весной 2024.

— La Famille group через свои проекты рассказывает истории большой семьи. Создает места, где и взрослым, и детям хорошо. Поэтому «Остров» и La Famille group прекрасно дополняют друг друга. Это будет место, где хорошо провести время с близкими без гаджетов в руках, наслаждаясь атмосферой ресторана и видом из окна. Кухня ресторана будет вдохновлена водой, воздухом и огнем. Всем, что омывает, окружает и согревает «Остров», — рассказали Мария и Николай Олюнины, учредители сети.

Параллельно «Остров» планирует и создание парка собственного водно‑моторного транспорта. Это сделает речные прогулки полноценным сервисом речного клуба и продолжит развитие территории как рекреационной зоны в черте города. Еще одним нововведением станет клубная система: в новом сезоне начнется продажа годовых абонементов членства в клубе. Они будут давать ряд преференций их обладателям.

Важным пунктом станет и проведение отраслевого мероприятия — в Красноярске оно пройдет впервые и аккумулирует на площадке участников рынка маломерного судостроения.

Для «Острова» этот год завершился громким триумфом: он стал одним из победителей премии «Человек года `2023». Эксперты выбрали речной клуб лидером в номинации «Общественное пространство года».

— Главное — любить то, что ты делаешь, и делать это для людей. Именно благодаря людям проект, который мог быть узкоспециализированным, только для владельцев лодок и катеров, стал лучшей локацией Красноярска — благодаря тому что люди приходили на «Остров», и даже несмотря на то что сезон закончился, продолжают приходить, — сказала Агата Гавричкова со сцены после получения статуэтки победителя.