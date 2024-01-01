Николай Распопин: Цифровая экономика превратится в экономику данных

В этом году одним из главных вызовов отрасли стал вопрос достижения технологического суверенитета.

В этом году одним из главных вызовов отрасли стал вопрос достижения технологического суверенитета. Важно поддерживать отечественные технологии, создавать свое «железо», телеком‑оборудование, программное обеспечение. Для этого на региональном уровне мы, например, начали поддерживать местные IT‑компании через краевой грантовый конкурс. Его цель — создание и развитие отечественных цифровых технологий. Такую финансовую помощь получили уже восемь IT‑компаний. Также продолжается поддержка местных проектов в рамках реализации стратегии цифровой трансформации. Например, создание флота беспилотных летательных аппаратов нам помогает реализовывать красноярская компания. Заслуги коллег даже были отмечены на престижной российской премии «Архитектура неба» в декабре текущего года.

В этом году одной из важнейших задач стало обеспечение услугами сотовой связи и мобильным Интернетом рекордного количества населенных пунктов. Благодаря государственной поддержке (в рамках региональной госпрограммы «Развитие информационного общества» и нацпроекта «Цифровая экономика РФ») услуги связи появились в 110 деревнях и поселках нашего региона.

Из проектов, которые мы очень хотели бы воплотить, например, создание IT‑парка, который объединил бы усилия бизнеса, власти и научного сообщества в вопросах развития IT‑отрасли. Но пока ресурса, который позволил бы это сделать, нет, так как требуется очень серьезное финансирование.

Еще один проект, который требует серьезных финансовых вложений, — строительство ВОЛС в Арктике. В настоящее время правительством Красноярского края совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывается вопрос строительства такой линии. Реализация столь масштабного проекта требует серьезного финансирования и временных затрат, и это не перспектива ближайших лет.

А вот спутниковой связью мы обеспечиваем Север уже сейчас. Такой проект реализован в 2023 в Хатанге. Здесь за краевые деньги спутниковый канал связи был расширен в четыре раза. По итогам тестирования принято решение о масштабировании этого проекта и в других арктических населенных пунктах. Есть и другие проекты. Например, строительство ВОЛС на севере края вдоль Енисея: от д.Анциферово до пос. Новоназимово и дальше до пос. Ярцево.

Важно понимать, что главным вызовом будущего станет переход от цифровой экономики к экономике данных. Мы создаем цифровые сервисы и платформы, переводим в цифровой формат много бизнес‑процессов, перестраиваем систему госуправления. И нужно научиться работать с этими данными, правильно их анализировать, чтобы предупреждать негативные сценарии и последствия, внедрять технологии искусственного интеллекта, которые и сегодня уже открывают много новых возможностей. В дальнейшем он и вовсе станет неотъемлемой частью нашей жизни.