Хельмар Шернек: Ритейлу придется бороться за каждый чек

В 2023 сегмент розничной торговли столкнулся с разными вызовами, их было немало.

Вызовы

В 2023 сегмент розничной торговли столкнулся с разными вызовами, их было немало. Главных среди них, на мой взгляд, два. Первый — это вопрос, который связан с рынком труда: этот вызов не обошел стороной практически ни одну компанию нашего профиля. Трудно искать людей на рабочие места, трудно заполнить штатное расписание, чтобы хватало рук для всех задач.

Вторая тема — резкое ухудшение ставки финансирования. Привлекать кредитные средства для развития бизнеса стало очень дорого, и это негативно влияет на всех игроков любого рынка.

Решения

Решения по этим проблемам могут быть разные. Наш путь по работе с кадрами включает в себя два важных подхода: мы должны, во‑первых, и это главное, удержать уже работающих у нас людей. Второе — привлечь новых. Отслеживаем зарплаты по рынку, выравниваем наше предложение, чтобы и действующие сотрудники, и потенциальные понимали его актуальность сегодня. Кроме того, наши работники и соискатели видят от нас и некоторое пакетное предложение. Это не только зарплата, но и другие преимущества работы в крупной, социально ответственной компании. Надежность и стабильность работодателя были и остаются для сотрудников весомым аргументом.

Продуманно подходим и к проблеме «дорогих» заемных средств: движение вперед не останавливаем, но в финансировании полагаемся на себя. Мы продолжаем активно развивать компанию, открываем новые магазины, повышаем эффективность за счет собственных, а не кредитных ресурсов.

Перспективы

Что касается следующего года, не ожидаем, что ситуация по этим проблемам и другим вызовам рынка резко улучшится. Таких иллюзий у нас нет.

Конкуренция вокруг квалифицированного персонала будет только усиливаться. Мы боремся за наших людей, за тех, кто вырос в компании, приобрел в ней множество востребованных на рынке навыков. Тема конкурентной заработной платы и давления федеральных компаний никуда не денется.

По ставке финансирования особых улучшений также не ожидаем: внешние кредитные ресурсы, скорее всего, так и останутся дорогими. Будем следить за изменениями и адаптировать в зависимости от них свой подход.

Что ждет сибирский рынок ритейла в целом? Легче работать на нем точно не станет. Но мы чувствуем себя уверенно, знаем наши сильные стороны и готовы к дальнейшему развитию.

Конкуренция с федеральными компаниями будет только расти. Мы ожидаем прихода сильных дискаунтеров от крупных федеральных игроков, с которыми в ежедневном формате придется бороться за каждый чек, буквально за покупки каждого человека. К этому «Командор» тоже готов.

Также ожидаем, что все сильнее будет проявляться фактор онлайн‑торговли. Для нас это тоже возможность — будем усиливать и нашу онлайн‑стратегию, и общую эффективность работы всех подразделений, главным образом традиционных форматов. Заранее планируем, как и чем будем удерживать наших постоянных покупателей и привлекать новых.