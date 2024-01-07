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Рабочая неделя в Красноярске будет теплой

Рабочая неделя в Красноярске будет теплой
Иллюстрация: benzoix / Freepik

Синоптики Гидрометцентра России представили прогноз погоды на заключительный день новогодних каникул и предстоящую рабочую неделю.

#НОВОСТИ
По данным синоптиков, в понедельник, 8 января, в столице края в течение суток будет около -4℃. В первый рабочий день, 9 января, ожидается также теплая погода. Днем будет -3℃, но к ночи похолодает до -18℃.
 
Среда, 10 января, станет самым холодным днем недели. Днем ожидается -16℃, а к ночи похолодает до -24℃. В четверг, 11 января, столбики термометров днем покажут -3℃, ночью будет -15℃. В пятницу, 12 января, синоптики прогнозируют -5℃.
 
Снег будет идти в понедельник, вторник и пятницу.
 
Автор: Петр Савельев
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