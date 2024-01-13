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На железнодорожных вокзалах Красноярска пройдут концерты классической музыки

На железнодорожных вокзалах Красноярска пройдут концерты классической музыки
Иллюстрация: КрасЖД

Спецпроект «Музыкальные вокзалы» запускают в рамках Зимнего суриковского фестиваля искусств на нескольких железнодорожных вокзалах Красноярска.

#НОВОСТИ
Перед зрителями выступят сибирские коллективы, они исполнят произведения русских и зарубежных классиков. Так, 16 января на главном вокзале станции Красноярск можно послушать Красноярский камерный оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Михаила Бенюмова. На следующий день — 17 января — на вокзале станции Енисей состоится концерт Красноярского духового оркестра под управлением Ильи Богова. Затем, 19 января, на той же площадке выступит Красноярский камерний хор под руководством Екатерины Баулиной. Завершится проект 21 января. В этот день на станции Злобино можно будет послушать композиции в исполнении Красноярского камерного хора.
 
Вход на мероприятия свободный.  

Справка

 
«Музыкальные вокзалы» — это совместный проект Красноярской железной дороги и управления культуры Красноярска. Он проводится с 2017 в рамках Зимнего суриковского фестиваля искусств.
 

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Автор: Петр Савельев
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