Собачья жизнь: 600 подопечных «хвостиков» приюта могут оказаться на улице

Почему приют для бездомных животных остался без средств к существованию, как выживают больше 600 «хвостиков», получивших шанс на новую жизнь, и кто может помочь приюту — в специальном материале «ДК».

Бездомные животные — триггер во многих смыслах. Для кого-то она становится полем эмоциональных дискуссий и долгих дебатов, а для другой части общества — делом жизни.

На 2024 в Красноярске функционируют восемь приютов (данные 2ГИС на январь), а вот бездомных животных в городе около 6 тыс. (статистика на конец 2023). В подавляющем большинстве случаев такие организации существуют благодаря поддержке спонсоров, частным пожертвованиям и волонтерским началам.

Еще один вариант — муниципальные контракты на осуществление отлова безнадзорных животных. Эта деятельность может обеспечивать какую-то часть бюджета приюта — но что происходит, если организация лишается контракта?

Приют «Мой пес» начал работу в 2017 и вплоть до осени 2023 был одним из подрядчиков по отлову безнадзорных животных. Такой муниципальный контракт обеспечивал ежемесячное финансирование размером около 800 тыс. Эти средства были финансовой основой существования приюта, который до прошлого года был известен как «Бездомный пес».

Сегодня в нем больше 600 «хвостиков»: треть из них до осени 2023 находилась на балансе Красноярска, но в ноябре прошлого года руководство «Моего пса» перевело их под полную опеку приюта.

В ноябре был плановый розыгрыш аукционов, и его выиграла другая организация. Она „упала“ в цене практически в половину, а мы не можем себе этого позволить, чтобы не снизить качество содержания животных. Когда контракт на отлов перешел к другому подрядчику, мы должны были передать ему наших собак, находящихся на балансе города, но отказались от этого варианта», — рассказывает Ирина Музыка, руководитель приюта «Мой пес».

Единственный вариант, который остался у организации — снять более 200 животных с обеспечения средствами города и забрать на собственный баланс приюта. Так нагрузка «Моего пса» увеличилась на треть: теперь вместо 400 собак приют отвечает больше чем за 600 «хвостиков», каждый из которых кормит за свой счет.

Сейчас приют поддерживают только финансовые кураторы собак — они есть меньше чем у 40 животных. Все затраты приюта от оплаты аренды, коммунальных платежей и налогов до закупки кормов и медикаментов — закрываются самообеспечением.

В среднем на месяц приюту требуется 1,5 млн рублей — конкретная сумма зависит от сезона. Например, летом снимается финансовая нагрузка за отопление, а вот зимой многие показатели требуют бОльших расходов.

В организации объясняют: многие приюты растут постепенно, параллельно увеличивая и количество спонсоров. Путь «Моего пса» был другим — он рос в прогрессии, но средства от муниципального контракта давали возможность держаться на плаву.

Раньше каждая муниципальная собака „содержала“ еще одну приютскую. Теперь же, если не будет корма, нам только выпускаться — не держать же нам больше 600 голодных животных в клетках. Даже если мы перестанем кормить своих домашних животных и тех уличных, которых подкармливаем, а будем отдавать все сюда, это не спасет положение», — говорит Ирина Музыка.

Председатель приюта подчеркивает: сейчас главное — обеспечить ежемесячную стабильность кормовой базы. Как правило, на это требуется 750…800 тыс. рублей.

Среди отловленных часто встречаются те, кого нельзя выпускать в среду обитания — старички, инвалиды, бывшие домашние. Такие животные не представляют интереса для города, и их не будут брать на баланс, но в среде они просто погибнут. Поэтому мы их социализируем, адаптируем, реабилитируем. Приучаем к поводку, выгулу, базовым командам — и пристраиваем», — рассказывает Екатерина Батынская, управляющая приюта.

Практически все собаки живут в уличных вольерах, где их группируют с учетом множества факторов — характеров, привычек и опыта, с которым животное оказалось в приюте. Поэтому в одном вольере может жить и только одно животное, и сразу четверо — например, целая собачья семья из родителей и выросших щенков.

В 2023 в «Моем псе» появился кинолог: трудных случаев становилось все больше, и команда пригласила приходящего специалиста. Приют мог оплачивать только один день занятий в неделю, но и это было важным вкладом. Благодаря социализации особо сложных животных шанс попасть в семью появлялся и у них. Сейчас приют не может оплачивать работу кинолога, поэтому команда приюта занимается с животными собственными силами.

Средств и плана нет. Ведем сборы — теперь вообще на все, ищем финансовых кураторов собакам, проводим льготные стерилизации на базе приюта. Расширяться точно больше не будем, наоборот — уйдем в пристрой», — говорит Ирина Музыка.

В «Моем псе» историю каждого животного знают наизусть и рассказывают по памяти — события жизни более 600 собак бережно хранятся и передаются командой гостям, волонтерам и будущим владельцам.

Лайка наши ловцы обнаружили на свалке в Сосновоборске — у него были переломаны все лапы. Его просто кто-то выбросил как мусор. К нам он попал подростком: тогда ему было месяцев 7-8, и очень долго восстанавливался — сейчас Лайк весь на шурупах и шарнирах. Фактически у него заново собраны все лапы, и это вообще ему не мешает ему быть максимально жизнерадостным ребенком. Но так как в нем много металла, он не может проживать на улице и в холоде», — рассказывает Екатерина Батынская, управляющая приютом.

В помещении, которое предназначено для таких животных, живут и кошки: их тоже лечат, кормят и содержат за счет приюта.

Как правило, кошачьих приюту просто подкидывают — оставляют в ведрах или коробках недалеко от ворот.

Екатерина Батынская рассказывает еще о нескольких ярких персонажах. Например, двух чистокровных тибетских мастифах: рыжей девочка Умке и черном мальчике Гамбите. Оба с клеймом и документами — и обоих когда-то выбросили.

Умка из тех собак, которых купили „для статуса“, а потом посадили в вольер, и на этом все. Мастифы очень дорогие собаки, но порода тяжела в воспитании, этим нужно заниматься. Умку просто перепродавали из-за глухоты и агрессии — это считается „дефектами“. Мы с ней занимаемся на жестах, она уже знает команды, и есть круг лиц, которых принимает и допускает к себе», — делится Екатерина Батынская.

В случае с Гамбитом приюту удалось восстановить только часть его биографии.

Гамбит был любимой собакой, жил в коттедже, но потом хозяева уехали из страны, а его выбросили на улицу. Там он бродил почти год. Попал в один отлов, оттуда его передали в другой, и там с ним тоже не справились — не могли зайти в вольер, кормили через решетку. А потом предложили его нам, потому что мы работаем со сложными собаками, и здесь он раскрылся с другой стороны — это контактный и обучаемый пес, который теперь гуляет с гостями на поводке», — говорит Екатерина Батынская.

Можно найти и таких обитателей, что старше приюта в несколько раз. Один из таких примеров — «старушка» Руфа.

Ей уже лет под 15, а к нам она попала по отлову. Скорее всего, ее выбросили, потому что не захотели лечить — когда она только попала к нам, вся была в шишках из-за множественных очагов онкологии. Мы у себя Руфу оперировали уже дважды, опухоли у нее доброкачественные — либо мы успеваем провести операции быстрее, чем онкология станет злокачественной. С ней у нас гуляют детишки, потому что она приученная к поводку и очень добрая. Да, она прожила с людьми до страсти, но они не захотели заморачиваться с лечением, и поэтому теперь она у нас», — рассказывает Екатерина Батынская.

Таких историй под крышей «Моего пса» сотни — узнать их можно не только напрямую от команды, но и на сайте приюта: там подготовили иллюстрированный рассказ о каждой собаке.

Сейчас главная задача приюта — продержаться до весны, поскольку зима — это самый затратный и трудоемкий сезон. Пока «Моего пса» поддерживают волонтеры и подписчики в соцсетях. Они помогают с некоторыми работами и покрывают часть сборов, которые приют теперь ведет буквально все: от корма и медикаментов до оплаты отопления и вывоза мусора.

В конце 2023 приют решил обратиться за помощью к бизнесу: сейчас «Мой пес» ищет меценатов, которые готовы поддержать жизни шести сотен «хвостиков» и обеспечить их как минимум кормовой базой. Пока у приюта нет постоянных покровителей, хотя в 2023 «Моего пса» поддержала дизайн-группа «АртСтиль». В студии разработали и зарегистрировали новый товарный знак для приюта, а также сайт сайт и помогли с оформлением социальных сетей.

Еще в 2023, благодаря поддержке еще одной крупной компании, на территории приюта появился десяток новых вольеров.

Если вы готовы помочь приюту, который отвечает за несколько сотен пушистых душ, это можно сделать несколькими способами. Сейчас «Мой пес» больше всего нуждается в финансовой поддержке — публикуем реквизиты, по которым можно поддержать приют:

Р/с 40703810831000000792

ИНН 2464140178

БИК 040407627

Получатель: КРООЗЖ «Мой пес»



Также «Мой пес» открыт и для вещественной помощи — от кормов и амуниции до лежанок и материалов, с помощью которых можно построить новые вольеры.

Кроме того, можно присоединиться к финансовым кураторам или стать партнером приюта — подробности об этом можно найти на сайте и в соцсетях «Моего пса» .

И, конечно, в приюте можно найти хвостика, который станет верным другом и частью семьи — с его подбором обязательно поможет команда приюта.