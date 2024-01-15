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Силовики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районе

Силовики решили остановить земельный беспредел в Емельяновском районе
Иллюстрация: Яндекс

В пригородном районе Красноярска запустят процесс декриминализации. Это системная работа силовиков по оздоровлению ситуации в районе.

#НОВОСТИ

Напомним, ранее подобные действия были проведены в Березовском районе. По заявлению представителей прокуратуры, результаты комплексных мероприятий — положительные.

В первую очередь декриминализация коснется сферы земельных отношений, также в поле пристального внимания органов попадет использование природных ресурсов. Ряд проверок коснется должностных лиц. Всего будет проведено 36 профилактических и надзорных мероприятий.

В прокуратуре края отмечают, что фокусирование на проблемных зонах районной жизни — эффективный метод снижения экономических правонарушений, коррупции, превышения полномочий.

Автор: Петр Савельев
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