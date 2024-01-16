Марина Соболева: «Продвижение в факультативном режиме — непозволительная роскошь»

С уходом западных компаний обострилась конкуренция между российскими. Что важно понимать собственникам малых и средних компаний о технологиях продвижения их бизнеса в 2024.

Марина Соболева, основатель коммуникационного агентства Biznesmuza

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Попытки найти «волшебную» технологию, полезную для быстрого продвижения бизнеса, стали ключевым трендом в маркетинговых и PR-коммуникациях 2023. И такой инструмент был найден. Им стал искусственный интеллект и нейросети — генерируй тексты, картинки музыку на заданную тему и все будет хорошо. Но оказалось, что это не так. И сформированное в результате представление о простоте коммуникаций с потребителями — лишь иллюзия.

Когда западные гиганты ушли с российского рынка, они оставили после себя сформированый спрос на их продукты и услуги во многих сферах. Казалось бы, заходи и бери — заполняй ниши и пожинай урожай. Так было, например, в ИТ. Часть отечественных компаний из этой сферы стремительно развернули курс на импортозамещение, выстроили под это коммуникации, сумев занять новые доли рынка.

Но давайте посмотрим правде в глаза: все ли компании смогли столь эффективно отработать открывшуюся возможность и многие ли из них могут отметить взрывной рост продаж (ладно взрывной — хотя бы просто рост). Оказывается, далеко нет. А причина в том, что существенная доля российских предпринимателей, даже много лет работающих на рынке, бренд-коммуникациями занимались в факультативном режиме — по принципу «просто иногда что-то рассказывать о себе». В результате оказалось, что потенциальный потребитель их продукта не только не доверяет ему, но даже не знает о его существовании.

Таким компаниям вместо «импортозаместим» пришлось сперва отработать контекст «существуем» и «нам можно доверять». А это подразумевает поиск решений, как встроиться в актуальный спрос, соответствовать в качестве, увеличить поток желающих на входе, что требует времени, бюджетов на исследование и внедрение изменений.

Эти задачи не потеряют актуальность и в 2024. И вот тут сюрприз: сегодняшнему потребителю важно не только то, что компания делает, но и как — какая большая идея двигает команду вперед и кто эта самая команда. ⁠Причем, это напрямую влияет на отношения не только с клиентами, но и со всеми группами стейкхолдеров: партнерами, СМИ, властями.

Осведомленность и узнаваемость — это не только про рекламу. Это еще и про подготовку перехода на следующий уровень — доверие. И если не уделять внимания репутации, отличительным преимуществам компании и команды, тогда что отрабатывает коммуникационный отдел?

В современных реалиях коммуникационные усилия, которые подключаются в последнюю минуту или предпринимаются непродуманно — непозволительная роскошь. Работа с осведомленностью эффективна лишь при условии системного, а не ситуативного подхода. А значит, вместо разнонаправленных усилий, важно выбирать стратегические коммуникации. Только тогда компании смогут воспользоваться всеми преимуществами роста и развития, которые открываются в текущих условиях.

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